يتجه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى احتمال عدم خوض انتخابات الرئاسة المقررة عام 2028، في ظل التداعيات السياسية للهزيمة الثقيلة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وتصاعد الانقسامات داخل حركة «ماغا» (MAGA).



ونقلت شبكة CNN، اليوم (الجمعة)، عن مصادر مقربة من فانس أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن مستقبله السياسي، لكنه يوازن حالياً بين طموحاته للوصول إلى البيت الأبيض، والتحديات التي تواجه التحالف السياسي الداعم للرئيس دونالد ترمب، إلى جانب مسؤولياته العائلية، خصوصاً بعد إنجابه طفله الرابع خلال الصيف الماضي.



وبحسب التقرير، يرى مقربون من نائب الرئيس أن بلوغه 42 عاماً يمنحه متسعاً من الوقت لتأجيل طموحه الرئاسي، معتبرين أن انتخابات 2028 قد لا تكون التوقيت المناسب لخوض هذه التجربة، وأن بإمكانه العودة إلى المنافسة في مرحلة لاحقة. ومع ذلك، لا يزال احتمال ترشح فانس قائماً، إذ يؤكد عدد من حلفائه أن السيناريو الأرجح هو دخوله السباق الرئاسي، رغم حالة الغموض التي تحيط بمستقبله السياسي.



وفي غضون ذلك، بدأ عدد من الشخصيات الجمهورية البارزة، بينهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسيناتور تيد كروز، وحاكم جورجيا برايان كيمب، التحرك لتعزيز مواقعهم السياسية، تحسباً للسباق الرئاسي المقبل، في ظل التساؤلات بشأن مستقبل فانس وإمكانية تراجعه عن الترشح.



ويتركز اهتمام نائب الرئيس في المرحلة الحالية على إعادة بناء قاعدة حركة «ماغا»، التي تعرضت لتصدعات سريعة عقب الانتخابات، وسط مؤشرات استطلاعية على تراجع الدعم الجمهوري بين شرائح من الرجال والشباب والناخبين من أصول لاتينية والبيض الذين لا يحملون شهادات جامعية.



ويرى محللون أن الحركة تواجه أزمة أعمق من مجرد خسارة انتخابية، وأن قدرتها على استعادة تماسكها باتت موضع شك، فيما يُنظر إلى فانس باعتباره أحد أبرز الشخصيات القادرة على إعادة توحيد قاعدتها وإقناع الناخبين مجدداً بمشروعها السياسي.



ووفقاً لتقرير شبكة CNN، سيظل قرار فانس النهائي مرتبطاً إلى حد كبير بمآلات الحرب وقدرة الجمهوريين على استعادة قاعدتهم الانتخابية، في وقت بدأ فيه منافسوه المحتملون الاستعداد مبكراً لمعركة خلافة ترمب.