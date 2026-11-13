أكدت الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز، أن الاقتصاد الجديد ينبغي أن يقوم على الثقة، ويمنح الناس الأمل بمستقبل أفضل، ويأخذ توجهاتهم وتطلعاتهم بعين الاعتبار.

وقالت خلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن قمة مجموعة الأعمال «B20» التابعة لمجموعة العشرين، التي استضافتها غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن: إن القلق من تكلفة المعيشة لا يقتصر على الأمريكيين، موضحةً: «للعام الخامس تتصدر تكلفة المعيشة أولويات الناس حول العالم، أياً كانت الفئة؛ فالناس يريدون اقتصاداً يمنحهم مستقبلاً أفضل وفرصاً».

واستندت إلى نتائج «بوصلة أولويات FII لعام 2026»، وهو استطلاع سنوي تجريه المؤسسة لرصد أولويات المواطنين حول العالم.

كما عرضت نتائج «مؤشر رأس المال المتحرك»، لرصد حركة الاستثمارات العالمية في 11 قطاعاً رئيسياً، واستكشاف وجهة الأموال والفرص الجديدة.

وشارك في الجلسة، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لازيز قدراتوف، ورئيس المجلس الدولي للتنمية الاقتصادية ناثان أوهلي، وأدارها نيكي لانغ، العضو المنتدب والشريك الأول في مجموعة بوسطن الاستشارية.