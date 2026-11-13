



تفتح أسرة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب ملف حياته مجدداً، من خلال مشروع فني يستهدف تقديم حكايته خارج حدود مشواره الموسيقي وصولاً إلى التحولات التي صنعت اسمه وأرست مكانته بين كبار رموز الطرب العربي.

تفاصيل المشروع

وأعلن نجل الموسيقار الراحل في تصريح لـ«عكاظ»، أن الأسرة تعمل على إعداد عمل فني يتناول السيرة الذاتية لوالده، ويستعيد تفاصيل من حياته الخاصة ورحلته الإبداعية، مشيراً إلى أن التحضيرات لا تزال جارية دون حسم التفاصيل المتعلقة بالشكل النهائي للمشروع أو الأسماء المشاركة فيه.

حكايات عبد الوهاب بصوته

وكشف أن الأسرة تمتلك رصيداً من التسجيلات الصوتية التي تحتفظ بذكريات وحكايات يرويها الموسيقار الراحل بنفسه، وهي مواد ستكون من بين المصادر التي يستند إليها المشروع في استعادة تفاصيل حياته، إلى جانب مستندات وأوراق تاريخية ظلت محفوظة لدى العائلة.

معلومات من أرشيف زوجته

وأشار إلى وجود وثائق ومعلومات تاريخية جمعتها نهلة القدسي، زوجة الموسيقار الراحل، وسلمتها إلى الشاعر فاروق جويدة، الذي وظف جانباً منها في كتاب تناول محطات من حياة عبد الوهاب وقدم تفاصيل عن شخصيته بعيداً عن الأضواء.

اختيار البطل

وفيما يخص اختيار الفنان الذي سيجسد شخصية محمد عبد الوهاب، أوضح نجله أن الاختيار لم يحسم حتى الآن، رغم طرح عدد من الأسماء المرشحة، مشيراً إلى استمرار المفاضلة للوصول إلى ممثل قادر على تجسيد مختلف المراحل العمرية للموسيقار الراحل ونقل ملامح شخصيته وأسلوبه وحضوره الفني.

ويعد محمد عبد الوهاب، الملقب بـ«موسيقار الأجيال»، أحد أبرز رواد الموسيقى العربية، إذ أحدث نقلة في الغناء والتلحين من خلال ألحانه المتجددة وأعماله التي لا تزال حاضرة في وجدان الأجيال.