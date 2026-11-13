ضرب زلزال بقوة (5.6) درجات قبالة سواحل بيرو اليوم (الجمعة)، وفقًا للمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض.
وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق (10) كيلومترات، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
زلزال بقوة (5.6) درجات يضرب قبالة سواحل بيرو
13 نوفمبر 2026 - 20:29 | آخر تحديث 13 نوفمبر 2026 - 20:29
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«عكاظ» (جدة)
ضرب زلزال بقوة (5.6) درجات قبالة سواحل بيرو اليوم (الجمعة)، وفقًا للمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض.
A magnitude (5.6) earthquake struck off the coast of Peru today (Friday), according to the German Research Centre for Geosciences.
The center stated that the earthquake occurred at a depth of (10) kilometers, and there were no immediate reports of injuries or damage.