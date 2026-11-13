ضرب زلزال بقوة (5.6) درجات قبالة سواحل بيرو اليوم (الجمعة)، وفقًا للمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق (10) كيلومترات، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.