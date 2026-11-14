خسر منتخب البرازيل أمام نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم (السبت)، على الملعب الوطني في سنغافورة.

هدفان لليابان في أول 19 دقيقة

تفوق منتخب اليابان على البرازيل في بداية المباراة، وترجم خطورته إلى هدفين بتوقيع تاكيفوسا كوبو وكايتو ناكامورا في الدقيقتين 15 و19.

فينيسيوس يعيد البرازيل للمباراة

وقلص نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور الفارق للبرازيل في الدقيقة 33، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويدرك التعادل في الدقيقة 75.

هدف ياباني قاتل

وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، خطف تاتسوهيرو ساكاموتو هدفاً قاتلاً لليابان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

طرد رافينيا وأنشيلوتي

واشتعلت الأجواء عقب هدف الفوز، إذ أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مهاجم البرازيل رافينيا ومدربه كارلو أنشيلوتي، بعد اعتراضهما على عدم احتساب خطأ لصالح جواو جوميز قبل تسجيل الهدف.