فاز إنديانا بيسرز على نيويورك نيكس حامل اللقب بنتيجة (106-104)، وتغلّب سان أنتونيو سبيرز على غولدن ستيت واريورز بنتيجة (123-85)، ضمن منافسات دور المجموعات لكأس الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.



وسجّل باسكال سياكام 19 نقطة لإنديانا، فيما أحرز جايلن برونسون 33 نقطة وقدّم 11 تمريرة حاسمة لنيويورك، الذي تلقّى خسارته الثانية في الكأس وبقي في المركز الأخير بالمجموعة الثانية للمنطقة الشرقية.



وقاد ستيفون كاسل سان أنتونيو إلى فوزه الحادي عشر توالياً بتسجيله 32 نقطة، وأضاف فيكتور ويمبانياما 12 نقطة و12 متابعة، فيما غاب ستيفن كوري عن غولدن ستايت للإصابة.



وفي المجموعة الثانية للمنطقة الشرقية، فاز ميامي هيت على كليفلاند كافالييرز بنتيجة (133-121)، بعدما سجّل يانيس أنتيتوكونمبو وبام أديبايو 37 نقطة لكل منهما، ليتصدّر ميامي المجموعة بفوزين.



وفي المجموعة الثانية للمنطقة الغربية، تغلّب لوس أنجلوس كليبرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة (113-112)، بعدما سجّل داريوس غارلاند سلة التعادل وحوّل الرمية الحرة التي أعقبتها إلى نقطة الفوز، فيما سجّل شاي غلجيوس-ألكسندر 40 نقطة لأوكلاهوما سيتي.