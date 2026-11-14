احتُفي في ظهران الجنوب بالمعلمين المتقاعدين، تقديراً لما قدموه من جهود مخلصة وعطاءات ممتدة طوال مسيرتهم العملية في خدمة التعليم والمجتمع، وإسهاماتهم في بناء الأجيال وصناعة مستقبل الوطن.



وبدأ الحفل، الذي قدمه محمد حمود آل شري، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى أحمد حسين المحضي كلمة أكد فيها أن تكريم المتقاعدين ليس مجرد احتفالية عابرة، بل رسالة وفاء وعرفان واعتزاز بما قدموه من إنجازات وتضحيات تستحق الشكر والتقدير، مشيداً بدورهم الكبير في مسيرتهم التعليمية.



من جانبه، أشاد ممثل التعليم في ظهران الجنوب حسين منصور صبحان بالمبادرة، مثمناً الجهود المبذولة في التواصل مع الطلاب والطالبات ومديري ومديرات المدارس، وتعزيز المبادرات التي تخدم المجتمع التعليمي.