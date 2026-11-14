نظّمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أمس، مسابقة «عرض الرسالة أو الأطروحة العلمية في ثلاث دقائق (3MT)»، ضمن فعاليات أسبوع الدراسات العليا الثاني، المقام تحت شعار «من التمكين إلى الأثر»، وذلك بقاعة السلام في الجامعة.



وهدفت المسابقة إلى تنمية مهارات العرض والبحث العلمي والتواصل الأكاديمي لدى طلاب الدراسات العليا، وتعزيز قدراتهم على تقديم أبحاثهم العلمية بأسلوب واضح ومختصر وفعّال.



وجرت المسابقة بإشراف لجنة تحكيم برئاسة عميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور عبدالله نعمون، حيث استعرض المشاركون ملخصات أبحاثهم، موضحين موضوعاتها وأهميتها خلال ثلاث دقائق فقط، باستخدام شريحة عرض واحدة، أمام جمهور من غير المتخصصين.



وخضعت المشاركات للتقييم وفق معايير شملت وضوح المحتوى، والقدرة على تبسيط الأفكار البحثية، ومهارات التواصل الفعّال مع الجمهور، بما يسهم في تطوير قدرات الباحثين على إيصال نتائج أبحاثهم وإبراز أثرها العلمي والمجتمعي.