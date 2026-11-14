رصد علماء فلك في أستراليا إشارات راديوية غامضة تصل إلى الأرض بصورة منتظمة كل 8 دقائق، مصدرها نظام نجمي غير مألوف يقع على بُعد نحو 5000 سنة ضوئية، في اكتشاف يفتح آفاقاً جديدة لفهم الظواهر الكونية النادرة.

وكشفت دراسة حديثة أن النظام النجمي، الذي يحمل اسم «GPM J071507−114153»، يتكون من قزم أبيض، وهو بقايا نجم ميت شديد الكثافة، ونجم آخر من النوع «G» يشبه الشمس، يدوران حول بعضهما البعض.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة «نيويورك بوست»، فإن العلماء تمكنوا للمرة الأولى من رصد نبضات راديوية مرتبطة بقزم أبيض يدور حول نجم شبيه بالشمس، بعدما كانت هذه الظاهرة تُلاحظ عادةً في أنظمة تضم نجوماً أصغر وأكثر برودة تُعرف بالأقزام الحمراء.

وأوضح الباحث سام ماكسويني، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن وضوح الإشارات مكّن الفريق من تتبع حركة القزم الأبيض في مداره، ما يشير إلى أن النبضات تنبعث من منطقة قريبة منه، أو ربما من النجم نفسه.

وينتمي النظام المكتشف إلى فئة تُعرف باسم «الأجرام العابرة ذات الدورات الطويلة» (LPTs)، وهي أجرام تصدر إشارات راديوية متقطعة بفواصل زمنية تتراوح بين دقائق وساعات.

ومنذ اكتشاف أول جرم من هذه الفئة عام 2021، رصد العلماء نحو 12 جرماً مشابهاً، لكن طبيعة هذه الإشارات وآليات توليدها لا تزال موضع بحث.

أكثر من 100 ساعة من البيانات

وللتحقق من مصدر الإشارات، حلّل باحثون في المركز الدولي لأبحاث الفلك الراديوي (ICRAR) بأستراليا أكثر من 100 ساعة من البيانات باستخدام مركز «باوسي» للحوسبة الفائقة.

وأظهرت التحليلات إمكانية تتبع حركة القزم الأبيض ورصد نشاط مغناطيسي على النجم الشبيه بالشمس، بما في ذلك توهجات نجمية وظواهر تشبه العمليات المغناطيسية المرتبطة بالشفق القطبي على الأرض.

وأوضحت الباحثة ناتاشا هيرلي-ووكر، المشاركة في الدراسة، أن الفريق رصد مرور القزم الأبيض خلف منطقة ذات مجال مغناطيسي قوي، يُرجح أنها بروز نجمي يتكون من حلقة ضخمة من البلازما تمتد من سطح النجم.

وأكدت أن القدرة على رصد مثل هذه الظواهر باستخدام الموجات الراديوية، رغم بُعد النظام أكثر من 5000 سنة ضوئية، تمثل إنجازاً علمياً لافتاً.

تلسكوبات تكشف أسرار النظام

واكتُشف النظام خلال مسح واسع لمجرة درب التبانة باستخدام مصفوفة «مورشيسون» الراديوية في أستراليا، قبل الاستعانة بتلسكوب «ميركات» في جنوب أفريقيا لتحديد موقعه بدقة أكبر.

ويرى الباحثون أن الاكتشاف قد يساعد على فهم كيفية نشوء الإشارات الراديوية الدورية في الأنظمة النجمية الثنائية، وتحديد دور الأقزام البيضاء والمجالات المغناطيسية في إنتاج هذه الظواهر الكونية النادرة.