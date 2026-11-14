تواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية سلسلة من العواصف المصحوبة بأمطار غزيرة وأمواج عاتية، وسط تحذيرات من فيضانات قد تغمر مناطق ساحلية منخفضة وتتسبب في أضرار بالمنازل والمنشآت القريبة من الشواطئ.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يصل ارتفاع الأمواج إلى نحو 9 أمتار قبالة سواحل سان فرانسيسكو، وعلى امتداد منطقة «بيغ سور» السياحية، في ظل اضطرابات جوية مرتبطة بظاهرة «إل نينيو».

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من اندفاع الأمواج نحو الشواطئ وتجاوزها الحواجز البحرية، ما قد يؤدي إلى غمر المنشآت الواقعة في المناطق المنخفضة، داعية السكان والزوار إلى تجنب النزول إلى المياه والابتعاد عن الأرصفة والموانئ والصخور الساحلية.

وفي منطقة لوس أنجليس، بدأت الأمطار بالهطول الجمعة، وسط توقعات باستمرارها حتى السبت، بالتزامن مع احتمالات تشكّل تيارات بحرية خطرة وتآكل ملحوظ للشواطئ، إضافة إلى فيضانات محدودة في الممرات والمناطق الساحلية التي تبقى جافة عادةً.

وتأتي هذه التحذيرات بعد أسابيع من اجتياح أمواج عاتية مدينة لونغ بيتش، ما تسبب في غمر حي سكني وإلحاق أضرار بالواجهة البحرية وعدد من المنازل، بعضها بات مهدداً بالانهيار.

ويربط خبراء الأرصاد هذه الاضطرابات بظاهرة «إل نينيو»، التي تشهد قوة استثنائية هذا العام، وسط توقعات بوصولها إلى مستويات شديدة خلال فصل الشتاء.