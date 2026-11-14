أصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 70 هدفاً، متخطياً الرقم القياسي السابق المسجل باسم مدربه السابق حسام حسن، الذي أحرز 69 هدفاً.

هدفين في اكتساح مالاوي

وسجل محمد صلاح هدفين في اكتساح منتخب مصر نظيره مالاوي بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء (الجمعة) على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، وذلك في الظهور الأول تحت قيادة المدرب الجديد علي ماهر، الذي تولى المهمة خلفاً لحسام حسن، الذي أقيل من منصبه السبت الماضي.

حسام حسن وذكريات المجد

ومثل الأسطورة حسام حسن منتخب مصر لأكثر من عقدين، بداية من إنهاء انتظار مصر الطويل للظهور في كأس العالم عام 1990، وصولاً إلى مساهمته في تتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات.

*صلاح رجل الأوقات الصعبة*

أما أيقونة كرة القدم المصرية محمد صلاح، فلعب دوراً مؤثراً في تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2018، بعد غياب 28 عاماً، إلى جانب التأهل إلى كأس العالم 2026، قبل أن يصبح الهداف التاريخي للفراعنة في المونديال برصيد أربعة أهداف.

غياب الألقاب

وعلى الرغم من دور صلاح المؤثر، فإنه لم يتوج بأي لقب مع المنتخب حتى الآن، إذ ساعد الفراعنة على التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية في نسختي 2017 و2021، لكنه خسر في المرتين.