سجلت أسعار النفط خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مؤشرات على تزايد فائض المعروض العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند تسوية تعاملات أمس بمقدار سنتين، ما يعادل 0.02%، لتصل إلى 95.84 دولارًا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 18 سنتًا، ما يعادل 0.20%، لتبلغ 88.56 دولارًا للبرميل.