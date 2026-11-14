أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية وقف جميع الرحلات الجوية المغادرة من المطارات في أنحاء الولايات المتحدة، حتى إشعار آخر، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وأسباب أمنية وظروف استثنائية، في إجراء واسع النطاق أثار اضطراباً في حركة الطيران الأمريكية.

وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن عطلاً في الاتصالات يؤثر على جميع مراكز مراقبة الحركة الجوية في البلاد، موضحاً أن فرقاً فنية تابعة لإدارة الطيران الفدرالية بدأت التحقيق في المشكلة لتحديد أسبابها ومعالجتها.

وأوضحت إدارة الطيران الفدرالية أن قرار وقف الرحلات يشمل جميع الرحلات المغادرة من المطارات الأمريكية، فيما ستُدار الرحلات الدولية القادمة وفقاً لكل حالة على حدة.

وفي تطور لافت، أشار موقع «فلايت أوير» المتخصص في تتبع حركة الطيران إلى تأجيل وإلغاء نحو 7 آلاف رحلة جوية في المطارات الأمريكية، وسط اضطراب واسع في حركة السفر.

ويُعد القرار من الإجراءات النادرة في تاريخ الطيران الأمريكي، إذ سبقه توقف شامل لحركة الطيران في يناير 2023، إثر عطل في نظام الإشعارات الملاحية التابع للإدارة، كما شهدت الولايات المتحدة توقفاً مماثلاً عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.