أدان رئيس العلماء ومفتي جمهورية مقدونيا الشمالية الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، الاعتداءات الحوثية الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكداً استنكار المشيخة الإسلامية في مقدونيا الشمالية لهذه الأعمال التي تتنافى مع تعاليم الإسلام وقيمه السمحة.

وأكد تضامن المشيخة الإسلامية الكامل مع المملكة قيادةً وشعباً، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها، مشدداً على أن حماية المقدسات الإسلامية مسؤولية تهم المسلمين في أنحاء العالم، وأن هذه الاعتداءات تستوجب مواقف حازمة ومحاسبة المسؤولين عنها.