حقق منتخب مصر فوزه الأول تحت قيادة المدرب الجديد علي ماهر، على حساب مالاوي بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء (الجمعة) على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

أهداف المباراة

افتتح منتخب مصر التسجيل مبكراً عن طريق ناصر ماهر في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني بعدها بأربع دقائق فقط.

وواصل المنتخب المصري تفوقه بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بثلاثية نظيفة.

وأحرز محمد صلاح الهدف الرابع لمنتخب مصر في الدقيقة 84، ثم عاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الخامس في الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء.

صدارة مصرية

بهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط، لينفرد مؤقتاً بصدارة المجموعة الثانية، متفوقاً بفارق 3 نقاط على منتخب أنغولا، الذي يلتقي جنوب السودان (السبت)، ضمن منافسات الجولة نفسها، فيما تجمد رصيد مالاوي عند 3 نقاط في المركز الثالث.