وجهت هيئة محلفين كبرى في واشنطن تهمة الإرهاب إلى كول توماس ألين، المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض في أبريل الماضي.

وأعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا توجيه التهمة الجديدة إلى ألين، البالغ 31 عاماً، ضمن لائحة اتهام معدلة تتألف من خمسة بنود، أضيف إليها اتهام بارتكاب عمل إرهابي أثناء حيازة سلاح، على خلفية محاولة قتل الرئيس الأمريكي من الدرجة الأولى.

وبحسب لائحة الاتهام الجديدة، فإن ألين حاول قتل ترمب بهدف التأثير على سياسات الحكومة الأمريكية وسلوكها، من خلال الترهيب والإكراه، فضلاً عن استهداف تخويف وإرهاب قطاع كبير من السكان المدنيين في الولايات المتحدة ومقاطعة كولومبيا.

وتشكل التهمة الجديدة تصعيداً قانونياً في القضية التي أثارت صدمة في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، إذ تضاف إلى أربع تهم سابقة وجهتها هيئة محلفين كبرى للمتهم في مايو الماضي، شملت محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة، والاعتداء بسلاح فتاك على أحد أفراد أو موظفي الحكومة الأمريكية، ونقل أسلحة وذخائر عبر حدود الولايات بقصد ارتكاب جريمة، وإطلاق سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنيفة.

ووفقاً لمكتب المدعي العام، فإن الحد الأقصى للعقوبة التي قد يواجهها ألين في القضية يصل إلى السجن المؤبد، فيما يظل المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته أمام القضاء.

وتعود وقائع القضية إلى مساء 25 أبريل 2026، عندما اقترب ألين من نقطة تفتيش أمنية في فندق واشنطن هيلتون، حيث كان يقام حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس ترمب وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين والشخصيات الإعلامية.

وذكرت التحقيقات أن المتهم اندفع عبر بوابة التفتيش الأمني مسلحاً ببندقية خرطوش، واتجه نحو الدرج المؤدي إلى قاعة الحفل التي كان يوجد فيها الرئيس الأمريكي، قبل أن يطلق النار باتجاه أحد عناصر الخدمة السرية المكلفين بتأمين الموقع.

وأصابت الطلقة عنصر الخدمة السرية في منطقة الصدر، لكنه كان يرتدي سترة واقية، فيما رد بإطلاق خمس رصاصات باتجاه ألين، الذي سقط أرضاً وألقي القبض عليه، دون أن تصيبه أي من الطلقات، وفقاً لبيان وزارة العدل الأمريكية.

وعثرت السلطات بحوزة المتهم على بندقية خرطوش ومسدس وذخائر، فضلاً عن سكاكين وخناجر وأدوات أخرى، فيما أشارت التحقيقات إلى أنه سافر من ولاية كاليفورنيا إلى العاصمة واشنطن حاملاً الأسلحة التي استخدمها في الهجوم المزعوم.

وكانت القضية قد دخلت مسار المحاكمة الفيدرالية في مايو الماضي، عندما وجهت هيئة محلفين كبرى أربع تهم جنائية إلى ألين، من بينها محاولة اغتيال الرئيس، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى بالفعل إلى السجن المؤبد، قبل أن تضيف لائحة الاتهام الجديدة بند الإرهاب المسلح.

ومن المقرر، وفقاً للجدول القضائي الذي أعلن في أكتوبر الماضي، أن تبدأ محاكمة ألين في 7 سبتمبر 2027، وسط استمرار التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالهجوم الذي أدى إلى إنهاء حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض قبل موعده.