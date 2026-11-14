أثار عطل واسع النطاق في أنظمة الاتصالات والمراقبة الجوية بالولايات المتحدة تساؤلات بشأن احتمال ارتباطه بنظام جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بعدما أعلنت السلطات تعليق الرحلات الجوية على مستوى البلاد لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين، اليوم (السبت)، إن المسؤولين يحققون في احتمال مساهمة نظام مراقبة الحركة الجوية الجديد، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، في اضطرابات الاتصالات التي أدت إلى توقف حركة الطيران، نقلاً عن شبكة «CNN».

وفي المقابل، نفت شركة «ASI»، المطورة للنظام، مسؤولية تقنياتها عن العطل، مؤكدة في منشور عبر منصة «إكس» أن توقف الرحلات لم يكن ناجماً عن النظام أو أي من منتجاتها أو تعاملاتها مع الجهات المعنية بمراقبة الحركة الجوية.

وكانت إدارة الطيران الأمريكية قد أعلنت تعليق جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة عطل مؤقت في الاتصالات، وفي إطار الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطيران.

وأوضحت الإدارة أنها تعمل على حصر الرحلات الجوية المتأثرة، فيما ستُدرس أوضاع الرحلات الدولية بصورة منفصلة، وفقاً لظروف كل رحلة.

وشملت الأعطال رادارات مراقبة الحركة الجوية وترددات الاتصالات اللاسلكية، التي توقفت بصورة متزامنة، ما زاد من تعقيد الموقف أمام المراقبين الجويين، وفقاً لمصدر مطلع في قطاع الطيران تحدث إلى شبكة «CNN».

وأشار المصدر إلى أن أسباب الخلل لم تتضح للمراقبين الجويين حتى الآن، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد مصدر العطل ومدى ارتباطه بالأنظمة التقنية المستخدمة في إدارة الحركة الجوية.