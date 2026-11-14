أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي الجدل بتصريحاته عن مستقبله الفني، بعدما كشف عن تفكيره في الابتعاد عن التمثيل وخوض تجربة الإخراج السينمائي، إلى جانب كشفه عن موقفه من الاستعانة بالفنان المصري محمد رمضان في أعماله حال انتقاله إلى كرسي المخرج.

الإخراج يراوده والاعتزال مطروح

وأوضح الفيشاوي، خلال ظهوره في بودكاست «منا وفينا»، أن تجربته خلال العامين الماضيين جعلته ينظر إلى التمثيل باعتباره واحدة من أكثر المهن صعوبة، في ظل الضغوط التي تحيط بها، وما قد يتعرض له الفنانون من مواقف تنطوي على الإهانة، سواء كانوا رجالاً أو نساءً.

وأبدى رغبته في تغيير وجهته المهنية واعتزال التمثيل والتفرغ للإخراج السينمائي، مؤكداً أن تقديم فيلم من إخراجه يمثل حلماً يتطلع إلى تحقيقه، لكنه أشار إلى أن عدم نجاحه في الانتقال إلى هذه الخطوة قد يدفعه إلى إعادة اكتشاف شغفه بالتمثيل واستعادة جرأته لمواصلة العمل أمام الكاميرا.

لماذا رفض إخراج فيلم لمحمد رمضان؟

وفي حديثه عن اختياراته المحتملة للممثلين حال خوض تجربة الإخراج، كشف الفيشاوي أنه لا يفضل الاستعانة بمحمد رمضان في أدوار البطولة، بسبب اختلاف مواصفاته الشكلية عن الصورة التي يتخيلها للبطل في أعماله.

وأوضح أنه يميل إلى اختيار ممثلين يتمتعون بالوسامة والطول والبنية الجسدية العريضة، وهي المعايير التي يضعها ضمن أولوياته عند بناء شخصيات أفلامه، كما يفضل أن تتمتع الفنانات بالجمال والحضور اللافت، إلى جانب امتلاكهن قدرات تمثيلية مميزة.

ولفت إلى أن الفنان الراحل فريد شوقي لم يكن ليدخل ضمن اختياراته أيضاً وفق هذه المعايير، لو تولى مسؤولية الإخراج خلال فترة وجوده الفني، مؤكداً أن الأمر يرتبط بذوقه ورؤيته الخاصة للممثلين الذين يريد تقديمهم على الشاشة.

استثناء لمحمد رمضان في الكوميديا

ورغم استبعاده محمد رمضان من اختياراته وفق المواصفات التي حددها، لم يغلق الفيشاوي الباب أمام التعاون معه إخراجياً بصورة مطلقة، إذ أشار إلى أن طبيعة الأفلام الكوميدية تختلف في متطلباتها عن الأنواع السينمائية الأخرى، وقد تجعله يعيد التفكير في الأمر إذا تعلق المشروع بعمل كوميدي.

أعماله الجديدة

وعلى جانب آخر، يستعد الفيشاوي لخوض منافسات موسم دراما رمضان 2027، من خلال مسلسل جديد لم يستقر على اسمه النهائي حتى الآن، يجمعه في بطولته مع الفنان أحمد مالك، ويتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود، وإنتاج محمد مشيش.