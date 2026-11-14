لقي شخص مصرعه وأُصيب 30 آخرون، إثر انفجار أنبوب للغاز أعقبه حريق واسع في منطقة ريميديوس دي إسكالادا، التابعة لبلدية لانوس جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، الجمعة (13 نوفمبر).

ووقع الانفجار عند تقاطع شارعي كورونيل بلتران وديل بايي إيبيرلوسيا، في منطقة تجارية تشهد حركة نشطة، أثناء تنفيذ أعمال لتجديد شبكة توزيع الغاز، بعدما تسببت آلة حفر تابعة لشركة «إكسغاديت»، المتعاقدة مع شركة «ميتروغاز»، في إتلاف أحد أنابيب الغاز متوسطة الضغط، ما أدى إلى تسرب الغاز وحدوث انفجار أعقبه اندلاع حريق.

وبحسب بيان بلدية لانوس، فإن الأنبوب تضرر نحو الساعة 9:44 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما وقع الانفجار قرابة الساعة 10:52 صباحاً، أي بعد أكثر من ساعة من حدوث التسرب.

وأوضحت البلدية أن حصيلة المصابين بلغت 30 شخصاً، بينهم سبعة في حالة خطيرة، نُقل ستة منهم إلى مستشفى إيفيتا، فيما نُقل المصاب السابع إلى مستشفى نارسيسو لوبيز، كما وُضع 13 مصاباً تحت المراقبة الطبية دون أن تكون إصاباتهم خطيرة، وغادر 10 آخرون المستشفيات بعد تلقي العلاج.

وأدى الانفجار إلى اندلاع النيران في عدد من المحال التجارية والمباني والسيارات القريبة، فيما عملت فرق الإطفاء على احتواء الحريق، وشاركت فرق الدفاع المدني والإسعاف والشرطة في عمليات الإنقاذ وإخلاء السكان والعاملين من المنطقة المحيطة بموقع الحادث.

وفي تفاصيل التحقيق، قالت بلدية لانوس إن العاملين في الشركة المتعاقدة أبلغوا نظام الطوارئ الداخلي لشركة «ميتروغاز» عن تضرر الأنبوب، بدلاً من إبلاغ خدمات الطوارئ المحلية وتفعيل إجراءات الإخلاء، معتبرةً أن ذلك تسبب في إهدار وقت كان من الممكن الاستفادة منه لإخلاء المنطقة.

وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة باتخاذ إجراءات قضائية بحق اثنين من مسؤولي شركة «ميتروغاز»، فيما باشرت التحقيقات لتحديد المسؤوليات والوقوف على ملابسات الحادث. وفي المقابل، أكدت الشركة أنها لم تخالف بروتوكولات السلامة، وأنها اتبعت الإجراءات المعتادة للتعامل مع تسربات الغاز.

من جهته، أعلن جهاز تنظيم الغاز والكهرباء الوطني الأرجنتيني متابعة الحادث بالتنسيق مع شركة توزيع الغاز، مؤكداً إجراء عمليات تدقيق وتحقيق فنية لتحديد أسباب الانفجار.

وأفادت البلدية بأن الحريق أصبح تحت السيطرة، فيما استمرت الجهود لمعالجة تسرب الغاز وتقييم الأضرار، مع بقاء شخصين في عداد المفقودين وفق آخر تحديث رسمي منشور.

