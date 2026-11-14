تستعد ولاية كاليفورنيا الأمريكية لسلسلة من العواصف المصحوبة بأمطار غزيرة وأمواج عاتية، يُتوقع أن يصل ارتفاعها إلى نحو تسعة أمتار قبالة سواحل سان فرانسيسكو ومنطقة بيغ سور، وسط تحذيرات من غمر المناطق الساحلية المنخفضة بالمياه.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من اندفاع أمواج قوية نحو الشواطئ وتجاوزها الحواجز البحرية، ما قد يؤدي إلى غمر المنشآت القريبة، داعيةً إلى تجنب النزول إلى المياه والابتعاد عن الأرصفة والموانئ والمناطق الصخرية.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع الأمواج المتكسرة قد يتراوح بين 7.6 و10.7 متر، مع احتمال وصول بعض الموجات إلى ما بين 12 و15 متراً في المواقع الأكثر تعرضاً للأمواج، محذرةً من مخاطر التآكل الساحلي والفيضانات وارتفاع احتمالات الغرق.

وفي تطورات متصلة، أصدرت السلطات في مقاطعة سانتا كروز تحذيرات من الإخلاء في قرية كابيتولا وعدد من المناطق الساحلية، كما تقرر إغلاق شواطئ وأرصفة ومرافق ساحلية تحسباً لوصول الأمواج العاتية، وفقاً لما أوردته صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل».

وتأتي هذه التحذيرات بعد أن تسببت أمواج ناجمة عن عاصفة مدارية خلال الأسابيع الماضية في أضرار بمدينة لونغ بيتش، شملت تدمير أجزاء من الواجهة البحرية وغمر حي سكني وإلحاق أضرار بمنازل باتت مهددة بالانهيار.