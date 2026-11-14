أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية استئناف إقلاع الطائرات، بعد رفع قرار وقف جميع الرحلات الجوية المغادرة على مستوى الولايات المتحدة، الذي فرضته الإدارة في وقت سابق بسبب خلل في أنظمة الاتصالات.



وأوضح وزير النقل الأمريكي شون دافي، أن المجال الجوي أُعيد فتحه أمام حركة الملاحة الجوية، عازيًا الأعطال التي أربكت حركة السفر إلى "أجهزة قديمة".

من جانبه، أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين، عدم وجود مؤشرات على تعرض منظومة الاتصالات بالمطارات لهجوم سيبراني، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات في أسباب الخلل.