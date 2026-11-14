قاد ثنائي دوري روشن، تيجاني ريندرز وكريسينسيو سامرفيل، منتخب هولندا لفوز ساحق على اليونان بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء (الجمعة) على ملعب «يوهان كرويف أرينا»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

سامرفيل يفتتح التسجيل

افتتح جناح الهلال سامرفيل التسجيل لهولندا بعد ست دقائق فقط من انطلاق المباراة، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ريندرز يسجل هاتريك

وقدم لاعب وسط القادسية تيجاني ريندرز، الذي يحظى بثقة وإعجاب مدرب المنتخب الهولندي تشافي هيرنانديز، أداءً استثنائياً، إذ سجل 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 12 و18 و33.

وسجل يوريان تيمبر الهدف الخامس في الدقيقة 40، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويحرز الهدف السادس في الدقيقة 59، فيما اختتم دونيل مالين حفلة أهداف «الطواحين» بتسجيل الهدف السابع في الدقيقة 62.

بهذه النتيجة، رفع منتخب هولندا رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الثانية بالمستوى الأول، بفارق 3 نقاط عن منتخبي اليونان وألمانيا، اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما يتذيل منتخب صربيا الجدول دون رصيد.