أنهى الفنان المصري محمد رمضان حالة الجدل التي جمعته بالفنان المصري أحمد العوضي خلال الأيام الماضية، بعدما قدم اعتذاراً علنياً عن المناوشات المتبادلة بينهما، والتي أثارت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع المنافسة المنتظرة في موسم دراما رمضان 2027.

محمد رمضان يعتذر

وعاد رمضان إلى تفاصيل الواقعة من خلال منشور عبر حساباته الرسمية، أوضح فيه أن احتفاءه بنجاح أغنيتيه «أخوك واجهة» و«لو أنت ناوي أنا عشماوي» كان وراء التعليق الذي أثار الأزمة.

وأشار إلى أن حديثه عن توزيع ساسو، وربطه بتوزيع اللحمة، جاء في إطار المزاح والتلقائية، ولم يكن يقصد من ورائه التقليل من أحمد العوضي أو مضايقته، لافتاً إلى أنه لم يتوقع أن يفهم زميله التعليق بصورة تزعجه.

وأكد أنه لم يتوقع أن يتسبب تعليقه في غضب أحمد العوضي، موجهاً اعتذاره إليه وإلى الجمهور الذي أزعجته هذه المناوشات، كما أعلن مسامحته للمتابعين الغاضبين من تصريحاته.

واختتم رمضان رسالته بإهداء نجاح أغنيته «لو أنت ناوي أنا عشماوي» إلى الفنان فاروق فلوكس.

رد أحمد العوضي على الاعتذار

في المقابل، تفاعل أحمد العوضي مع اعتذار رمضان، وحرص على الرد عليه عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلاً: «حبيبي يا حماده تسلم»، في رد اتسم بالود بعد التصريحات التي أثارت الجدل بينهما.

كما وجه العوضي الشكر إلى المناطق التي دعته لزيارتها، مؤكداً أنه سيلبي هذه الدعوات تباعاً فور ترتيب مواعيد التصوير، مشيراً إلى أنه يتمنى أن ينال مسلسله الجديد «سلطان الديب» إعجاب جمهوره ومحبيه.

واختتم العوضي تعليقه بتمني التوفيق لجميع زملائه الفنانين، بعد أيام من الجدل حول المنافسة التي تجمعهما في موسم دراما رمضان 2027.

بداية المناوشات

وتعود المناوشات بين محمد رمضان وأحمد العوضي إلى إعلان الأول عودته للدراما التلفزيونية بعد غياب 3 سنوات، من خلال مسلسل «عشماوي»، إذ كتب: «3 سنين كله عمل اللي عنده، دلوقتي عشماوي حضر»، ليرد العوضي: «المكان اللي أنتم راجعين عليه إحنا طبعنا عليه»، في إشارة إلى مسلسله «سلطان الديب»، ما فتح باب المقارنات بين العملين قبل موسم رمضان 2027.

وسبق أن تبادل النجمان رسائل بشأن أسبقية البطولة المطلقة، إذ أكد رمضان أنه حصل على فرصة البطولة قبله، قائلاً: «بالبطولات أنا أخوك الكبير»، رغم فارق السن بينهما، فيما رد العوضي مؤكداً أن رمضان يمثل له أخاً، ومشيراً إلى تفوقه عليه في عدد الأعمال، مقابل اعتزازه بمحبة الجمهور وتقديره.