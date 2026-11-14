أُصيب 32 شخصاً إثر اصطدام ناقلة نفط بسفينة سياحية نهرية على نهر المسيسيبي بالقرب من ميناء نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية، أمس (الجمعة)، ما أدى إلى انقلاب السفينة السياحية وغرق جزء كبير منها في المياه.

ونقلت وكالة «رويترز» عن عمدة نيو أورلينز هيلينا مورينو أن المصابين نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مؤكدةً أن إصاباتهم لم تكن خطيرة، وأن جميع من كانوا على متن السفينة جرى حصرهم، دون تسجيل وفيات.

وأوضح ميناء نيو أورلينز أن ناقلة النفط «أتلانتيك أسفالت» اصطدمت بالسفينة السياحية «أمريكان هيريتج» التابعة لشركة «أمريكان كروز لاينز»، نحو الساعة 12:30 ظهراً بالتوقيت المحلي، أثناء رسو السفينة السياحية بالقرب من الميناء.

وأضافت السلطات أن السفينة السياحية كانت تقل نحو 129 راكباً، إلى جانب أفراد الطاقم، فيما أظهرت مشاهد من موقع الحادث وجود عدد من الأشخاص في مياه النهر وهم يرتدون سترات النجاة، قبل أن تتدخل فرق الإنقاذ وقوارب قريبة لإجلائهم.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الناقلة فقدت السيطرة على توجيهها قبل الاصطدام، فيما أغلقت خفر السواحل الأمريكية جزءاً من نهر المسيسيبي أمام حركة الملاحة، وبدأت التحقيقات لتحديد أسباب الحادث.