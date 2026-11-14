أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية، اليوم (السبت)، استعادة خدماتها بالكامل وعودة التطبيقات الرئيسية، وفي مقدمتها «تيمز» (Teams) و«أوتلوك» (Outlook)، بعد عطل تقني عالمي تسبب في شلل خدمات الاتصالات الرقمية وتعطيل أعمال شركات ومؤسسات حكومية حول العالم لأكثر من 24 ساعة.

وقالت الشركة إنها انتهت من معالجة المشكلة الأساسية التي تسببت في الانقطاع، وتمكنت من إعادة الخدمات إلى جميع العملاء والمناطق التي تأثرت بالعطل، مؤكدةً استقرار أنظمتها وعودة التطبيقات إلى العمل بصورة طبيعية.

وأضافت مايكروسوفت، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، أنها أكملت جهودها لمعالجة الخلل الأساسي، وأعادت الخدمة إلى العملاء والمناطق التي ظلت تواجه مشكلات حتى الساعات الأخيرة من الأزمة.

ما سبب عطل مايكروسوفت العالمي؟

وأرجعت الشركة العطل إلى مشكلات في الخوادم، مؤكدةً أن الخلل طال عددًا من خدماتها، من بينها تطبيق المساعد الذكي «كوبايلوت» (Copilot)، لكنها أوضحت أنها لا تمتلك أي مؤشرات على وجود نشاط تخريبي أو هجوم إلكتروني وراء الواقعة.

كما استبعدت مايكروسوفت أن يكون الذكاء الاصطناعي سببًا في حدوث العطل، مشيرةً إلى أن المشكلة ارتبطت بالبنية التقنية والخوادم المسؤولة عن تشغيل الخدمات المتأثرة.

وأثر الانقطاع بصورة خاصة على بعض الوظائف المرتبطة بخدمة «إكستشينج أونلاين» (Exchange Online)، وهي منصة مايكروسوفت السحابية المسؤولة عن البريد الإلكتروني وإدارة المواعيد والجداول، بينما ظلت التطبيقات والخدمات غير المرتبطة بها تعمل بصورة طبيعية.

ملايين المستخدمين حول العالم تضرروا من العطل

وتسبب الانقطاع في تعطيل اثنين من أكثر تطبيقات العمل استخدامًا على مستوى العالم، وهما «أوتلوك» للبريد الإلكتروني وإدارة المواعيد، و«تيمز» لعقد الاجتماعات الافتراضية والتواصل بين الموظفين، ويستخدمهما مئات الملايين من الأشخاص.

وأدى العطل إلى منع مستخدمين من تنفيذ مهام أساسية، شملت إرسال رسائل البريد الإلكتروني، وإدارة جداول العمل والاجتماعات، والتواصل مع الزملاء والعملاء، ما انعكس على سير الأعمال داخل مؤسسات وشركات في قطاعات مختلفة.

وبحسب بيانات شركة «أوكلا»، المالكة لمنصة «داون ديتكتور» المتخصصة في رصد أعطال الخدمات الرقمية، بدأت البلاغات المتعلقة بالمشكلة في الارتفاع نحو الساعة 5:25 مساء الخميس بتوقيت جرينتش.

وسجلت المنصة أكثر من 7.4 مليون بلاغ عن مشكلات في الخدمة حول العالم، بينما بلغت البلاغات ذروتها عند نحو 20 ألف بلاغ في الدقيقة الواحدة، أي أكثر من 1500 ضعف المستويات المعتادة.

وقال لوك كيهو، كبير محللي الصناعة لدى «أوكلا»، إن الأزمة كشفت مدى اعتماد يوم العمل الحديث على مزود واحد لخدمات البريد الإلكتروني وأدوات التعاون والتواصل بين الموظفين.

مؤسسات حكومية وشركات طيران وبنوك ضمن المتضررين

وامتدت تداعيات العطل إلى مؤسسات حكومية في دول عدة، من بينها أستراليا واليابان والولايات المتحدة، فضلًا عن شركات مالية وتجارية وشركات طيران، ما تسبب في تأخير معاملات وتعطيل بعض الخدمات.

وفي بريطانيا، أعلنت الحكومة أنها تعمل مع مايكروسوفت لإيجاد حلول للمشكلة التي أثرت على مؤسسات من بينها هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) وشرطة العاصمة لندن.

وأوضحت شرطة العاصمة أن عدم القدرة على الوصول إلى البريد الإلكتروني وبعض الخدمات الأخرى أثر على قدرتها على تلقي بلاغات معينة عن الجرائم عبر الإنترنت، لكنها أكدت أن قدرتها على الاستجابة للاتصالات وطلبات النجدة لم تتأثر.

من جانبها، لجأت بعض وحدات هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى إجراءات بديلة، شملت استخدام أنظمة تقنية أخرى والسجلات الورقية لضمان استمرار تقديم الخدمات.

كما أعلنت مجموعة «يورونكست» المشغلة لعدد من البورصات الأوروبية تعرض خدمات البريد الإلكتروني لديها لاضطرابات، بينما فعّلت شركة التأمين البريطانية «أفيفا» أنظمة احتياطية لعقد مكالمات إعلان نتائجها المالية.

وحذرت مجموعة الشحن الدنماركية «ميرسك» عملاءها من تأخر التحديثات المتعلقة بخدماتها، فيما واجهت شركتا الذكاء الاصطناعي الأمريكيتان «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» مشكلات في بعض الروابط والخدمات المتصلة بمايكروسوفت، قبل الإعلان عن حلها.

وفي قطاع الطيران الهندي، أعلنت شركات «إنديجو» و«أكاسا إير» و«إير إنديا» تأثر خدمات دعم العملاء عبر البريد الإلكتروني بالعطل، ما تسبب في صعوبات إضافية في التواصل مع المسافرين.

شركات مالية تلجأ إلى الفاكس لتأكيد الصفقات

وكان القطاع المالي من بين أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة، إذ تسبب تعطل خدمات مايكروسوفت في اضطرابات بعمليات إدارة الصناديق لدى شركات أوراق مالية وشركات تأمين على الحياة وشركات استثمار في تايوان، كما وصلت تداعيات العطل إلى إلغاء إحدى الشركات معاملة لإعادة شراء سندات، وفقًا لتقارير إعلامية.

وفي واقعة أخرى تعكس حجم الاعتماد على الخدمات الرقمية، اضطرت شركة مالية تايوانية إلى استخدام أجهزة الفاكس لتأكيد الصفقات، بعدما تعذر عليها إتمام الإجراءات عبر أنظمة الاتصالات المعتادة.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت شركة «وورك هورس جروب» المتخصصة في تصنيع الشاحنات الكهربائية تأجيل إعلان نتائجها المالية، الذي كان مقررًا الخميس، إلى 16 نوفمبر.

وفي أستراليا، شملت المؤسسات المتضررة وكالة الاستخبارات والشرطة الفيدرالية، فيما قال وزير الأمن السيبراني توني بيرك إن مايكروسوفت لا تعتقد أن الواقعة ناجمة عن هجوم إلكتروني، موضحًا أن التأثيرات تركزت بصورة أساسية على أنظمة البريد الإلكتروني.

هل تهدد أعطال مايكروسوفت ثقة الشركات في خدماتها؟

وأعاد الانقطاع العالمي تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على عدد محدود من شركات التكنولوجيا الكبرى، التي توفر في الوقت نفسه البرامج الأساسية والبنية التحتية السحابية التي تعتمد عليها المؤسسات في إدارة أعمالها اليومية.

وتكتسب الأزمة أهمية إضافية باعتبارها واحدة من أطول حالات الانقطاع في تاريخ مايكروسوفت، والثانية التي تضرب خدماتها خلال العام الجاري، بعد أعطال سابقة طالت خدمات «مايكروسوفت 365» في يناير الماضي، وكذلك في أكتوبر من العام السابق.

كما شهدت منصة «أزور» السحابية التابعة للشركة عطلًا خلال الشهر الماضي، أثر على مجموعة من برامج الإنتاجية وقطاعات متعددة حول العالم.

خسائر التأمين من عطل مايكروسوفت قد تصل إلى 500 مليون دولار

وعلى الصعيد المالي، أشار نائب رئيس المؤسسات المالية الأوروبية لدى مؤسسة «مورنينغ ستار دي بي آر إس»، ماريو دي شيكو، إلى أن الاضطرابات والخسائر الناجمة عن العطل قد تؤدي إلى تقديم عدد كبير من مطالبات التأمين، لكنه توقع أن يظل التأثير الإجمالي على شركات التأمين محدودًا نسبيًا.

وقدّر دي شيكو الخسائر المؤمن عليها عالميًا جراء الواقعة بما يتراوح بين 300 و500 مليون دولار.

وتظل هذه التقديرات أقل بكثير من الخسائر التي خلفها عطل شركة «كراود سترايك» عام 2024، والذي تسبب في تعطل أكثر من 8 ملايين جهاز يعمل بنظام «ويندوز»، وأحدث اضطرابات واسعة النطاق، قُدّرت تكلفتها المالية بما يتراوح بين 400 مليون و1.5 مليار دولار.

وفي المقابل، أغلقت أسهم مايكروسوفت تعاملات الجمعة دون تغيير يُذكر عند 523.88 دولار، فيما حقق السهم مكاسب بنحو 8% منذ بداية العام.