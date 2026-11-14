عزا وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين قرار وقف الرحلات الجوية المغادرة في أنحاء الولايات المتحدة إلى خلل نجم عن تحديث أجرته إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على نظام مراقبة الحركة الجوية، فيما دعا الرئيس دونالد ترمب الكونغرس إلى إقرار تشريع عاجل لتحديث البنية التحتية للطيران.



اضطراب واسع النطاق



وأفاد مولين بأن إدارة الطيران أضافت معدات وتقنيات جديدة إلى نظام قديم، ما تسبب في تحميله أعباء تفوق قدرته، وأدى إلى اضطراب واسع النطاق. واعتبر أن الحادثة تكشف الحاجة إلى إصلاح شامل لأنظمة المراقبة والاتصالات.



وبعد توقف استمر أكثر من أربع ساعات، رفعت إدارة الطيران الفيدرالية قرار وقف الرحلات المغادرة مساء الجمعة، إثر معالجة عطل في الاتصالات بمراكز مراقبة الحركة الجوية تسبب في اضطراب واسع بالمطارات، ووصف بأنه أطول توقف للرحلات على مستوى البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.



وأعلن وزير النقل شون دافي إعادة فتح المجال الجوي عند الساعة 8:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مؤكداً أن استئناف الرحلات سيكون تدريجياً، وأن شركات الطيران تحتاج إلى وقت لاستعادة جداولها المعتادة.



وأفاد موقع «فلايت رادار 24» بإلغاء أكثر من 6600 رحلة وتأخر نحو 8600 أخرى، فضلاً عن إلغاء 1500 رحلة إضافية كانت مقررة الأحد. وحذر محللون من أن توقفاً بهذا الحجم قد ينعكس على جداول الطيران لعدة أيام.



ترمب يطلب تمويلاً عاجلاً



وفي تحرك لمواجهة الأزمة، حث ترمب الكونغرس على إقرار تشريع لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية وأبراج المراقبة والمطارات. وجاء ذلك بعد اجتماع في البيت الأبيض ضم وزير النقل ووزير الأمن الداخلي.



وبحسب مصدر مطلع نقلت عنه شبكة «سي إن إن»، طلبت إدارة ترمب تخصيص 30 مليار دولار إضافية لتطوير البنية التحتية للطيران، في رسالة وجهها مدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت ووزير النقل إلى قيادات لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ.



وكان السيناتور الجمهوري إريك شميت قد قدم في سبتمبر مشروع قانون «Modern Skies Act»، الذي يقترح توفير التمويل نفسه، ويسعى إلى تمريره عبر آلية تسوية الموازنة لتسريع إقراره. وفي المقابل، دعا دافي إلى تخصيص 50 مليار دولار لتحديث النظام.



تحقيقات في أسباب العطل



وأوضح دافي أن الخلل بدأ عند الساعة 3:36 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع اضطراب أنظمة الرادار والاتصالات، نتيجة ضغط زائد على مفاتيح وموجهات الشبكة، ما أدى إلى ظهور بيانات غير متسقة. وأكد أن المشكلة المباشرة عولجت وأن الطيران آمن، مشيراً إلى أن آلاف الطائرات هبطت بسلام.



ولم تستبعد وزارة الأمن الداخلي احتمال ارتباط العطل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما نفت شركة «Air Space Intelligence» مسؤولية نظامها «SMART» عن الخلل. كما أفاد مصدر لـ«بلومبرغ» بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يرجح أن يكون التوقف ناجماً عن هجوم إلكتروني أو نشاط إجرامي، وأن أحد مسارات التحقيق يركز على احتمال تسبب تحديث برمجي في المشكلة.



تقادم أنظمة المراقبة الأمريكية



وتأتي الأزمة في ظل تقادم أنظمة المراقبة الأمريكية ونقص المراقبين الجويين، واعتماد بعض المنشآت على أجهزة ووسائل تقنية قديمة. وكان الكونجرس قد أقر في يوليو 2025 تمويلاً بقيمة 12.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتطوير النظام وزيادة أعداد المراقبين.



ورغم استئناف الرحلات، ظل المسافرون يواجهون تأخيرات وإلغاءات واسعة، فيما أشارت «رويترز» إلى أن شركات الطيران لن تكون ملزمة بتعويض المتضررين، باعتبار أن العطل لم يكن ناجماً عن مسؤوليتها.