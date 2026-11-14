تواصل القوات المسلحة اليمنية ملاحقة مليشيا الحوثي الإرهابية على عدد من جبهات القتال، فيما تصدت قوات العمالقة الجنوبية لمحاولات تسلل وهجمات شنتها المليشيا على مواقعها في جبهة المضاربة، وسط مواجهات ميدانية تكبّد خلالها الحوثيون خسائر في الأرواح والعتاد، وتراجعوا تحت ضغط الضربات العسكرية.



ووثّق مقطع فيديو متداول لحظات الهروب الجماعي لعناصر المليشيا الحوثية من ساحة المواجهات، عقب تصدي قوات العمالقة للهجوم وإجبار المهاجمين على الفرار، في مشهد يعكس حجم الارتباك الذي أصاب صفوف المليشيا بعد فشل محاولتها تحقيق اختراق ميداني.



ضربات قاصمة لآليات وعناصر الحوثي



وفي تطور ميداني متصل، نشرت قوات العمالقة مشاهد مصورة أخرى توثق استهداف آليات وعناصر تابعة للمليشيا الحوثية بضربات دقيقة، في إطار التصدي لتحركاتها العسكرية ومحاولات الحشد والتقدم على جبهات القتال.



وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه جبهات محافظة لحج تصعيداً عسكرياً، خصوصاً في مناطق الصبيحة والمضاربة، التي تكتسب أهمية استراتيجية نظراً لموقعها الجغرافي القريب من الساحل الغربي ومداخل باب المندب، فضلاً عن ارتباطها بخطوط التحرك والإمداد بين لحج وتعز.



وكانت قوات العمالقة قد أعلنت، أمس الجمعة، السيطرة على موقع استراتيجي في جبهة الصبيحة بمحافظة لحج، في تطور يعكس استمرار التحركات الميدانية لتثبيت المواقع العسكرية وتعزيز خطوط الدفاع في المنطقة.



تصعيد على عدة جبهات



ولا تقتصر المواجهات على جبهة المضاربة، إذ تتزامن مع تصعيد عسكري في محافظات لحج وتعز ومأرب والجوف، حيث تتبادل القوات الحكومية والحوثيون القصف والعمليات الهجومية، وسط محاولات متبادلة لتغيير خطوط التماس وانتزاع مواقع ذات أهمية عسكرية.



وفي لحج، تتركز المواجهات في جبهات المقاطرة والصبيحة، فيما تشهد تعز اشتباكات في الشمايتين والأقروض، بالتزامن مع مواجهات في محيط الحزم ومديرية مدغل بمحافظة الجوف، وسط تقارير عن تحركات للقوات الحكومية باتجاه مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين.



وتكتسب جبهات الصبيحة والمضاربة ورأس العارة أهمية استراتيجية بالغة، لارتباطها بالممرات المؤدية إلى مضيق باب المندب والساحل الغربي، وهو ما يفسر تصاعد محاولات الحوثيين التقدم في هذه المناطق، وسعي القوات الجنوبية والحكومية إلى تعزيز مواقعها وقطع طرق الإمداد.



وتشير التطورات الميدانية إلى استمرار معركة استنزاف مفتوحة، تتداخل فيها المواجهات البرية مع الضربات الجوية واستهداف التعزيزات العسكرية، فيما تسعى القوات المناهضة للحوثيين إلى استعادة زمام المبادرة، ومنع المليشيا من تحقيق اختراقات ميدانية جديدة أو توسيع نطاق سيطرتها.