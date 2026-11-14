في قمة ثلاثية غير مسبوقة، يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع القادم نظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، في أول اجتماع يجمع قادة الدول الثلاث، وسط مساعٍ لفتح مسار حوار بشأن الحد من التسلح النووي واحتواء سباق تطوير الترسانات الاستراتيجية.

هل من اتفاق نووي جديد؟



وأعلن البيت الأبيض أن القمة، التي تستضيفها الصين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، ستركز على منع انتشار الأسلحة النووية، وهو ملف سبق أن أعرب ترمب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بشأنه بين أكبر القوى النووية في العالم.

وانتهت صلاحية آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا في فبراير الماضي، فيما تواصل الصين توسيع ترسانتها النووية بوتيرة متسارعة.



وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس ترمب سيناقش سبل خفض الأسلحة النووية في العالم، مؤكداً أن انتشار هذه الأسلحة يشكل خطراً بالغاً.



وأكد أن جولة ترمب الآسيوية تهدف إلى تعزيز المصالح الاقتصادية والأمنية الأمريكية، وتوسيع فرص الشركات في قطاعات الطيران والدفاع والطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب الدفع بأجندته التجارية القائمة على مبدأ «أمريكا أولاً».



بداية لحوار مثمر وبناء



واستبعد مسؤول أمريكي كبير التوصل إلى اتفاق خلال القمة الثلاثية المرتقبة، موضحاً أن اللقاء يمثل نقطة انطلاق لمحادثات أولية على مستوى قادة الدول الثلاث، بهدف بحث سبل المضي قدماً في خفض أعداد الأسلحة النووية، في ظل امتلاك هذه الدول أكبر الترسانات النووية في العالم.



وقال المسؤول إن الصين توسع ترسانتها النووية بوتيرة وصفها بأنها الأسرع عالمياً بفارق كبير، مضيفاً أنها قد تكون الأسرع في التاريخ. وأعرب عن أمله في أن يشكل الاجتماع بداية لحوار مثمر وبنّاء خلال المرحلة القادمة، يمهد لإحراز تقدم في جهود خفض الأسلحة النووية.



وكشف المسؤول أن المحادثات الأمريكية الصينية المرتقبة بين الرئيسين ستتناول الملف الإيراني، مؤكداً عدم وجود خطط لدى ترمب للتواصل مع زعيم كوريا الشمالية خلال رحلته الآسيوية.



قادة الحوار الأمني الرباعي



وتأتي القمة المرتقبة في ختام جولة آسيوية يبدأها ترمب بمغادرة واشنطن صباح الاثنين، متوجهاً إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث من المقرر أن يصل مساء الثلاثاء، ويشارك في اجتماع قادة الحوار الأمني الرباعي «كواد»، الذي يضم الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، لمناقشة قضايا السلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بحسب مسؤول في البيت الأبيض.



ومن المقرر أن يوقع ترمب اتفاقية تجارية مع تايلاند، ويشارك في قمة خاصة تجمع الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قبل حضور مأدبة عشاء مع قادة الرابطة وعدد من قادة المنطقة. ويشارك الرئيس الأمريكي صباح الأربعاء في مراسم استقبال رسمية، ويعقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الفلبيني، تعقبها مأدبة غداء رسمية.



من مانيلا إلى شنتشن الصينية



ويغادر ترمب الفلبين بعد ظهر الأربعاء، متوجهاً إلى مدينة شنتشن الصينية للمشاركة في فعاليات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، بما في ذلك مأدبة عشاء للقادة واجتماع متعدد الأطراف صباح الخميس.



ويعقد ترمب، بعد ظهر الخميس، اجتماعاً ثنائياً وغداء عمل مع الرئيس الصيني، في ثالث لقاء بينهما خلال العام الجاري، بعد زيارتين متبادلتين إلى بكين في مايو وواشنطن في سبتمبر، وفقاً للبيت الأبيض.



وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن لقاء مايو شهد التفاوض بشأن التزامات تجارية صينية تستهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأمريكية ودعم الوظائف داخل الولايات المتحدة، فيما ركز لقاء سبتمبر على تطوير العلاقات الثنائية وتفعيل مجالس التجارة والاستثمار.