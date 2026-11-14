قررت الحكومة الروسية رفع الحد الأقصى المسموح به لإعدام الدببة البنية إلى 30% من أعدادها في كل منطقة، في خطوة تستهدف الحد من تزايد أعدادها وتقليل هجماتها على البشر، وذلك بعد مقتل 36 شخصاً جراء هجمات الدببة خلال عام 2026.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الموارد الطبيعية الروسية أن السلطات تلقت أكثر من 12 ألف بلاغ عن اقتراب الدببة من البشر منذ بداية العام، وسجلت 87 هجوماً، أسفرت عن وفاة 36 شخصاً، ما دفع إلى اعتماد الحصة الجديدة لإعدام الدببة.

وأوضحت الوزارة أن القرار يتيح للسلطات الإقليمية تحديد أعداد الدببة التي يمكن التخلص منها، بما لا يتجاوز 30% من إجمالي أعدادها المقدرة في كل منطقة، مشيرةً إلى أن النسب الحالية تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ تبلغ 14% في شبه جزيرة كامتشاتكا، و19% في إقليم كراسنويارسك بغرب سيبيريا.

وتُقدّر السلطات الروسية أعداد الدببة البنية في البلاد بنحو 308 آلاف دب، مقارنة بنحو 130 ألفاً عام 1990، مرجعةً الزيادة إلى عوامل من بينها قِصر فترات الشتاء واعتدال درجات الحرارة.

وخصصت الحكومة أكثر من 970 ألف دولار لتمويل عمليات التعامل مع الدببة التي تقترب من التجمعات السكنية وتتردد على مكبات النفايات بحثاً عن الطعام، في محاولة للحد من الاحتكاك بينها وبين السكان.

ولم تحدد السلطات موعد بدء تطبيق الإجراءات الجديدة أو المدة التي ستستمر خلالها، فيما يأتي القرار بعد تصاعد حوادث هجمات الدببة خلال الأشهر الماضية، خصوصاً في المناطق القريبة من الغابات والتجمعات السكنية.