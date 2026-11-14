من المنتظر أن تقام في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار مراسم تشييع النائب العراقي السابق أحمد العلواني، الذي عُثر عليه مقتولاً في بيروت، فيما طالبت عشيرته السلطات اللبنانية بإعلان نتائج التحقيق والكشف عن ملابسات الجريمة.



وأفادت مصادر عراقية بوصول الطائرة التي تقل جثمان العلواني إلى مطار بغداد الدولي، تمهيداً لنقل جثمانه براً إلى مدينة الرمادي، مسقط رأسه في محافظة الأنبار، حيث من المقرر أن يُشيّع رسمياً وشعبياً بحضور شخصيات سياسية وعشائرية.



وكان سفير العراق لدى لبنان محمد رضا الحسيني ، أعلن أن جثمان النائب السابق الدكتور احمد العلواني غادر مطار بيروت، في الساعة 9:05 من صباح اليوم السبت، على متن طائرة خاصة متوجهة إلى بغداد، يرافقه عدد من أفراد أسرته، بعد ان أتمت السفارة كافة الاجراءات القضائية والأمنية اللبنانية، وكذلك الاجراءات القنصلية في السفارة".



وفي وقت سابق، أعلنت عشيرة البو علوان في بيان رسمي، أن الطائرة التي تقل جثمان النائب العراقي السابق أحمد العلواني تقلع اليوم السبت في التاسعة صباحاً من بيروت إلى بغداد، على أن تُقام مراسم التشييع في الرمادي بحضور شخصيات سياسية وعشائرية.



ودعت العشيرة القضاء والأجهزة التحقيقية في لبنان إلى توضيح ظروف الجريمة والكشف عن المتورطين فيها.



وكانت السلطات اللبنانية حددت هوية شخصين سوريين يُشتبه بضلوعهما في الجريمة، وطلبت من دمشق توقيفهما وتسليمهما، وفق مصدر قضائي لبناني. وأوضح المصدر أن الشخصين فرّا إلى سوريا، وأن دوافع الجريمة لم تُكشف بعد.



وعُثر على العلواني مخنوقاً في شقة ببيروت مساء الإثنين، بعد وصوله إلى العاصمة اللبنانية في 5 نوفمبر ، بحسب مكتبه الإعلامي. وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس بأنه تعرض لعملية استدراج محكمة، إذ استأجر الجناة له شقة في منطقة طريق الجديدة وأحضروه إليها من المطار. وأوضحت التحقيقات الأولية تورط ثلاثة أشخاص، بينهم لبناني سبق توقيفه.



وكان العلواني حُكم عليه بالإعدام في العراق عام 2014 بتهمة قتل جنديين، قبل أن يُطلق سراحه العام الماضي بموجب قانون للعفو العام. وينحدر من عشيرة البو علوان البارزة في الأنبار، وكان من داعمي حركة احتجاجية عام 2013 ضد حكومة نوري المالكي.