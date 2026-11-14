استهل منتخب الأرجنتين حقبته الجديدة من دون قائده وأسطورته المعتزل ليونيل ميسي، بالهزيمة أمام ضيفه منتخب أوروغواي بنتيجة (2-1)، في المواجهة الودية التي جمعتهما فجر اليوم السبت على ملعب «لا بومبونيرا» في العاصمة بوينس آيرس.



وتُعد هذه المباراة الظهور الأول لراقصي التانغو بعد طي صفحة ميسي دوليًا بشكل نهائي؛ إذ أعلن النجم المخضرم اعتزاله عقب نهاية كأس العالم 2026، قبل أن يخوض مباراته الوداعية رقم 208 والأخيرة أمام بنين في شهر أكتوبر الماضي.



سيطرة دون فاعلية



ورغم البداية الضاغطة لأصحاب الأرض، عجز خط الهجوم الأرجنتيني عن ترجمة استحواذه الكبير على الكرة، الذي بلغ 72% مع 18 تسديدة على المرمى، إلى أهداف محققة، في ظل التنظيم الدفاعي المحكم الذي فرضه مدرب أوروغواي دييغو فورلان.



ومع انطلاقة الشوط الثاني، باغت المنتخب الأوروغواياني أصحاب الأرض بهدف التقدم في الدقيقة 48 بنيران صديقة، بعدما حوّل المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي الكرة بالخطأ داخل شباك فريقه. ولم تمضِ سوى خمس دقائق حتى عزز ماكسيميليانو أراوخو تفوق الضيوف بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 53.



وحاول المدرب ليونيل سكالوني تدارك الموقف بإجراء عدة تبديلات هجومية أثمرت تقليص الفارق في الدقيقة 73 عبر المهاجم جوليان ألفاريز، إلا أن الدقائق المتبقية لم تشهد أي تغيير في النتيجة.



مدرجات باهتة وقميص شاغر



لم يقتصر تأثير غياب ميسي على المستطيل الأخضر فحسب، بل امتد إلى المدرجات؛ حيث شهد ملعب «لا بومبونيرا» حضورًا جماهيريًا باهتًا ومقاعد فارغة على غير العادة، في مشهد يؤكد حالة الفتور التي أعقبت اعتزال قائد المنتخب التاريخي.



وفي لفتة رمزية تؤكد صعوبة تعويض ميسي في الوقت الراهن، قرر الجهاز الفني بقيادة سكالوني تجميد القميص رقم 10 وعدم منحه لأي لاعب خلال هذه المواجهة.



فرصة للتعويض



ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمحاولة استعادة توازنه ومصالحة جماهيره سريعًا، عندما يلتقي منتخب كوستاريكا وديًا فجر الأربعاء المقبل في مدينة قرطبة، في ختام معسكره الدولي لشهر نوفمبر الجاري.