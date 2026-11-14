في مدرجات ملعب «فرانسوا حريري» بمدينة أربيل، كانت الأعين تترقب الفرح في حفل تخرج جامعي، وقلوب الأهل تخفق فخراً بأبنائهم الخريجين. وبين تلك الصفوف الطويلة لطلبة جامعة صلاح الدين، سارت الشابة زيلان دشتي بابتسامة عريضة، غير مدركة أن عدسات الكاميرات التي تلتقط بهجتها توثق في الوقت ذاته لحظاتها الأخيرة.

لم يكن يوماً عادياً في حياة زيلان دشتي، فالشابة التي تعاني من مرض شديد في القلب، وتواظب على تناول خمسة أنواع من الأدوية يومياً، استيقظت صباح الحفل بنشاط لافت. وأخبرت والدها بسعادة غامرة أنها تمكنت من تجهيز نفسها بالكامل دون مساعدة، والتقطت صوراً تذكارية لنفسها وهي ترتدي ثوب التخرج، متحدثةً بحماس عن طموحها في الحصول على وظيفة في مجال تخصصها بالصحة والبيئة.

على مقربة من الممر، جلس والدها دشتي عمر وعائلتها يراقبونها بقلق صامت، فقد أوصوها مراراً بالجلوس فوراً إن شعرت بأي إرهاق. مرت زيلان من أمامهم بخطوات هادئة ومستقرة، لكنها ما إن تجاوزتهم بمسافة قصيرة حتى هوت على الأرض فجأة ودون أي مقدمات، وسط ذهول الحضور والمسؤولين.

أثارت اللقطات المتداولة للواقعة موجة من التساؤلات والجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب استمرار زميلاتها في السير وتجاوزها لحظة سقوطها. غير أن والدها كشف تفصيلة إنسانية مؤثرة تفسر ذلك المشهد، إذ أوضح أن صديقتين مقربتين من زيلان في الكلية كانتا على علم بوضعها الصحي الحرج، وأخبرتا العائلة لاحقاً أن زيلان أشارت إليهما بيدها في اللحظة التي سبقت سقوطها مباشرة، طالبةً منهما عدم التوقف ومواصلة السير في طابور المراسم كي لا يفسد نظام الحفل.

ورغم الاستجابة السريعة لفرق الإسعاف ونقلها الفوري إلى قسم الطوارئ، لم تفلح محاولات الأطباء في إنعاش قلبها المرهق، لترحل زيلان تاركةً خلفها صورة مبهجة التقطتها قبل دقائق من الوداع، وحلماً مهنياً لم يكتمل وغصة في قلوب من أحبوها.