بدأ موسم الأنفلونزا في الولايات المتحدة الأمريكية مبكراً وبوتيرة متسارعة، وسط تحذيرات صحية من اتساع نطاق انتشار العدوى خلال الأسابيع القادمة، مع ارتفاع معدلات الإصابة في عدد من الولايات، وزيادة أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية، في تطورات تثير المخاوف مع اقتراب موسم العطلات والتجمعات العائلية.

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، في أحدث تحديثاتها الصادرة أمس (الجمعة)، أن 7 ولايات أمريكية سجلت مستويات مرتفعة من نشاط الأنفلونزا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بولايتين فقط في الأسبوع السابق، في مؤشر على تسارع انتشار الفايروس.

وأوضحت البيانات أن أكثر من 3% من زيارات عيادات الأطباء خلال الأسبوع الماضي كانت مرتبطة بأعراض تشبه الأنفلونزا، وهو ما يشير إلى دخول الموسم مرحلة الانتشار الفعلي.

2.6 مليون إصابة بالأنفلونزا في أمريكا

ووفقاً لتقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسبب فايروس الأنفلونزا منذ بداية الموسم الحالي في ما لا يقل عن 2.6 مليون إصابة، ونحو 36 ألف حالة دخول إلى المستشفيات، إضافة إلى 2100 وفاة مرتبطة بالعدوى.

وسجلت ولاية لويزيانا أعلى مستويات النشاط الفايروسي حتى الآن، فيما شملت قائمة الولايات التي تشهد انتشاراً مرتفعاً للأنفلونزا كلاً من كاليفورنيا، ولويزيانا، وأوريجون، وساوث كارولينا، وتينيسي، وتكساس، وواشنطن.

وقال الدكتور فريد لوبيز، المتخصص في الأمراض المعدية بمركز العلوم الصحية التابع لجامعة ولاية لويزيانا في نيو أورلينز، إن موسم الأنفلونزا بدأ يتسارع بالفعل، ومن المرجح أن يزداد انتشار العدوى خلال الشهر أو الشهرين القادمين.

ودعا لوبيز الأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاح الأنفلونزا إلى تلقيه في أقرب وقت ممكن، للحد من مخاطر الإصابة ومضاعفات المرض.

ارتفاع غير معتاد في حالات دخول المستشفيات

ورغم أن النشاط المبكر للأنفلونزا لا يعني بالضرورة أن الموسم الحالي سيكون أكثر شدة من المواسم السابقة، فإن المؤشرات الصحية تثير القلق، خاصة مع تسجيل معدلات دخول المستشفيات مستويات مرتفعة في وقت مبكر من الخريف.

وبحسب تقارير إعلامية سجلت معدلات دخول المستشفيات بسبب الأنفلونزا في منتصف أكتوبر أعلى المستويات خلال هذه الفترة المبكرة من فصل الخريف منذ أكثر من 15 عاماً.

ويرى خبراء أن سرعة انتشار الفايروس تستدعي تعزيز إجراءات الوقاية، خصوصاً بين كبار السن والأطفال والأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية.

لماذا تتصدر لويزيانا الولايات الأمريكية في الإصابات؟

ولا يعد تسجيل ولاية لويزيانا ارتفاعاً مبكراً في إصابات الأنفلونزا أمراً غير معتاد، إذ تظهر الولاية ضمن المناطق الأولى التي تشهد تصاعداً في نشاط الفايروس خلال مواسم عديدة.

ويرجع ذلك، بحسب لوبيز، إلى مجموعة من العوامل، أبرزها انخفاض معدلات الحصول على اللقاحات، وارتفاع معدلات الفقر، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه بعض السكان في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

وبدأ انتشار الإصابات بصورة ملحوظة في جنوب الولايات المتحدة وغربها، قبل اتساع نطاق النشاط الفايروسي ليشمل ولايات أخرى.

هل يستطيع لقاح الأنفلونزا مواجهة السلالة المنتشرة؟

وتشير البيانات الأولية إلى أن معظم الإصابات المسجلة خلال الخريف الحالي ترتبط بنوع من فايروس الأنفلونزا A H1N1، يحمل طفرات جينية قد تساعده على تجاوز دفاعات الجهاز المناعي بصورة أسهل.

ومع ذلك، أوضح خبير المناعة بجامعة جونز هوبكنز، أندرو بيكوش، أن البيانات المتاحة حتى الآن تشير إلى قدرة لقاح الأنفلونزا الحالي على التعرف على الفايروس المنتشر وتوفير الحماية ضده.

وأضاف أن السلطات الصحية لن تتمكن من تحديد الفاعلية الدقيقة للقاح هذا الموسم إلا بعد مرور عدة أشهر، لكنه أكد أنه لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات تستدعي القلق بشأن قدرة اللقاح على مواجهة السلالة المنتشرة.

ماذا حدث في موسم الأنفلونزا الماضي؟

وتأتي الموجة المبكرة الحالية بعد موسم أنفلونزا شديد شهدته الولايات المتحدة خلال الشتاء الماضي، إذ بدأت الإصابات في الارتفاع بصورة كبيرة أواخر ديسمبر، وسجلت بعض المناطق معدلات انتشار مرتفعة للغاية.

ووصف مسؤولو الصحة في مدينة نيويورك الموسم الماضي بأنه الأشد خلال 20 عاماً، قبل أن تبدأ الإصابات في التراجع خلال الأشهر التالية، وينتهي الموسم بصورة شبه كاملة بحلول أواخر مارس.

وقدرت مراكز السيطرة على الأمراض أن موسم الأنفلونزا الماضي تسبب في ما لا يقل عن 32 مليون إصابة، ونحو 380 ألف حالة دخول إلى المستشفيات، و24 ألف وفاة.