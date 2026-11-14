تكبدت مليشيا الحوثي خسائر جديدة في قياداتها وتحركاتها العسكرية، وأكدت مصادر يمينة، اليوم السبت ، مقتل قائد اللواء 139 مشاة التابع لها اللواء الأحمدي محمد جبر أبو صريمة، المكنى «أبو معاذ الصريمي»، خلال مواجهات في جبهات محافظة تعز، بالتزامن مع إحباط هجوم حوثي على جبهة الأقروض، واستهداف تعزيزات للمليشيا بغارات جوية في تعز ولحج.

تحشيد و استقطاب مقاتلين



ونقلت مصادر يمنية أن الصريمي لقي مصرعه خلال المواجهات، في ضربة تطول أحد القيادات العسكرية التي اعتمدت عليها المليشيا في إدارة تشكيلاتها المسلحة وعمليات الحشد والاستقطاب. وأكدت مصادر إعلامية يمنية، بينها «المصدر أونلاين» و«مأرب برس»، نبأ مقتله نقلاً عن مصادر خاصة.

الصريمي

وينحدر الصريمي من قبيلة قيفة بمديرية القريشية في منطقة رداع بمحافظة البيضاء، والتحق بالمليشيا في مرحلة مبكرة، قبل انقلابها على الدولة. وتشير المعلومات إلى أنه ارتبط بقيادات الحوثيين في محافظة صعدة، وأسهم في استقطاب المقاتلين وتحشيدهم من أبناء قبيلته ومديريات رداع، قبل أن يتولى قيادة اللواء 139 مشاة.



وكان اللواء يتمركز في معسكر القصير القريب من جبل أحرم المطل على مدينة رداع، وتولى الصريمي قيادته خلفاً لأحمد سيف الذهب، وفق المصادر ذاتها.



إحباط محاولات تسلل للمليشيا



ميدانياً، تصدت القوات الحكومية اليمنية لهجوم حوثي عنيف استهدف جبهتي القحفة والمقضى في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ جنوب شرقي تعز، وأفشلت محاولة التقدم باتجاه مواقعها. وتأتي هذه المواجهات في سياق تصعيد تشهده جبهات المحافظة، إذ أفادت تقارير ميدانية بإحباط محاولات تسلل حوثية في الأقروض خلال الأيام الماضية.



وتزامنت التطورات مع غارات جوية استهدفت تجمعات وتحركات عسكرية للمليشيا في مناطق بمحافظتي تعز ولحج، ضمن عمليات تستهدف إعاقة وصول التعزيزات إلى خطوط المواجهة وتقويض قدرتها على شن هجمات جديدة. وكانت تقارير ميدانية قد تحدثت عن ضربات جوية طالت مواقع وتعزيزات حوثية في مديرية الشمايتين بتعز ومناطق في جبهات لحج.



تصعيد على جبهات لحج



وفي لحج، تواصلت المواجهات في مديرية المضاربة ورأس العارة، وسط تحركات عسكرية متبادلة ومحاولات حوثية للتقدم نحو مواقع استراتيجية. وأفادت تقارير باستعادة القوات الحكومية مواقع في المنطقة، بينها مفرق الصريح، بعد مواجهات عنيفة، في تطور يعكس اتساع رقعة الاشتباكات على الجبهات الجنوبية الغربية.



وتكشف هذه التطورات عن استمرار الضغط العسكري على المليشيا في أكثر من جبهة، بالتزامن مع خسارة قيادات ميدانية واستهداف تحركاتها وتعزيزاتها، فيما تظل تعز ولحج من أبرز ساحات المواجهة في التصعيد الجاري.