اشترطت روسيا ووقف أي توسع جديد لحلف شمال الأطلسي أو نشاط عسكري في أوكرانيا ومناطق أخرى، للموافقة على اتفاق ينهي الحرب. وجددت مطالبها بتقليص الوجود العسكري لـ(الناتو) في شرق أوروبا، مشترطة سحب قواته وقواعده إلى حدود عام 1997.



وكشفت وثيقة دبلوماسية وزعها مسؤولون روس خلال مفاوضات مغلقة في أبوظبي مع مبعوثي الرئيس دونالد ترمب هذا الأسبوع، عن تمسك موسكو بمطالبها الأمنية السابقة،بحسب ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر مطلعة على المحادثات.



وتطالب الوثيقة، المؤرخة في 10 نوفمبر بسحب قوات الحلف وقواعده من دول الجناح الشرقي، خصوصاً بولندا ودول البلطيق، إلى المواقع التي كان ينتشر فيها قبل توسع الناتو عام 1997، بما يعني تقليص الوجود العسكري الغربي في أوروبا الشرقية.



وتعيد هذه المطالب إلى الواجهة شروطاً طرحتها موسكو عام 2021، قبل بدء الحرب، عندما طالبت باتفاق أمني جديد يحد من أنشطة الحلف العسكرية وتوسعه في شرق ووسط أوروبا.



وبحسب المصادر، عرض المسؤولون الروس خلال محادثات أبوظبي تصوراً لترتيبات أمنية تستلهم تجربة الحرب الباردة، حين انقسمت أوروبا بين مناطق نفوذ الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، في ظل توازنات وقنوات اتصال بين القوتين.



وأبلغ المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف الجانب الروسي بأن الظروف الدولية تغيرت منذ عام 2021، وحثا موسكو على تقديم مقترحات جديدة تتضمن خطوات عملية لخفض التصعيد.



وعقب محادثات أبوظبي، توجه المبعوثان إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، قبل أن ينتقلا إلى دبلن لإطلاع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على نتائج المباحثات. وأكد كوشنر أن التوصل إلى اتفاق لا يمكن أن يتم بمعزل عن الأوروبيين.



ولا تقتصر المطالب الروسية على انتشار قوات الناتو، إذ تشمل وقف أي توسع جديد للحلف، وإنهاء إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا، فضلاً عن قيود على ترتيبات الحماية النووية الأوروبية، بما في ذلك دور الأسلحة النووية الفرنسية والبريطانية في حماية حلفاء أوروبيين. وتربط موسكو موافقتها على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعدم مشاركتها في سياسة الدفاع المشترك للتكتل.



وأثارت هذه المطالب مخاوف أوروبية، إذ حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من أن قبولها يمثل تهديداً مباشراً لأمن بلاده، مؤكداً أنها غير مقبولة لأوكرانيا وأوروبا، ولا سيما دول الجناح الشرقي للحلف.



وتكشف الوثيقة، عن اتساع الفجوة بين الرؤية الروسية للترتيبات الأمنية الأوروبية ومواقف كييف والعواصم الغربية، ما يضع عقبات إضافية أمام جهود إنهاء الحرب.