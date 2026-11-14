في صباح صيفي عابر من عام 2010، لم يكن الموسيقي البريطاني أليكس تشابمان يتخيل أن شاشات التلفزيون ستكشف له سراً مرعباً. زوجته السابقة التي شاركها تفاصيل حياته بين عامي 2002 و2006 لم تكن سوى حلقة في شبكة استخباراتية دولية نائمة، تم إسقاطها في ضربة أمنية مدوية هزت أروقة الاستخبارات الغربية.

وبحسب فيلم وثائقي بثته القناة الرابعة البريطانية (Channel 4)، بعنوان (Spy Next Door: The Anna Chapman Story)، فإن القصة تعود جذورها إلى صخب لندن عام 2001، حين تقاطعت طرق الشاب البريطاني مع شابة روسية ذات حضور طاغٍ. وأثمرت علاقة عاطفية متسارعة عن زواج قانوني منح الفتاة طوق النجاة للحصول على الجواز البريطاني. لكن خلف قناع الحياة الزوجية الهادئة، كانت الأجواء تخفي كواليس غريبة، فقط لاحظ أليكس لاحقاً حرص زوجته المستمر على حضور سهرات النخبة والأثرياء بمفردها، متمنعةً عن مشاركة أبسط تفاصيل تحركاتها، وهو لغز ظل معلقاً حتى طوت الزواج صفحة الطلاق.

لم تلبث العروس السابقة أن غادرت بريطانيا حاطة رحالها في مانهاتن، متخفية بواجهة مهنية كسمسارة عقارات، بينما كانت في الخفاء تدير أدواراً استخباراتية معقدة لصالح موسكو. وفي لحظة فاصلة، داهمت الأجهزة الأمنية الأمريكية أوكار الشبكة ضمن عملية «قصص الأشباح»، لتسقط القناع عن وجه آنا تشابمان أمام ملايين المشاهدين حول العالم.

ووصل طوفان التحقيقات سريعاً إلى الأراضي البريطانية، حيث خضع الموسيقي الشاب لاستجوابات مكثفة من جهاز الاستخبارات الداخلية لمعرفة خبايا تلك السنوات الأربع. ومع إسدال الستار على القضية عبر صفقة تبادل لعملاء سريين بين واشنطن وموسكو، تجردت آنا من جنسيتها البريطانية وعادت إلى بلادها حاملة إشادة مباشرة من القيادة الروسية، بينما ترك هذا الفصل السينمائي إرثاً ثقيلاً من الأسئلة لدى كل من عرفها، قبل أن يرحل زوجها السابق عن عالمنا بصمت في عام 2016.