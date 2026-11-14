استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم (السبت)، العاصمة المؤقتة عدن بصاروخين باليستيين، في عمل إرهابي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، على أن هذه الاعتداءات لن تثني القوات المسلحة عن مهامها الوطنية في حماية الشعب وتأمين ممرات التجارة العالمية.



وقال في بيان: إن مليشيا الحوثي الإرهابية أقدمت على استهداف عدن بصاروخين باليستيين، في عمل إرهابي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، ويهدد أمن السكان وسلامتهم، ويمثل تصعيداً خطيراً تتحمل المليشيا كامل المسؤولية عن تداعياته.



وأضاف النزيلي أن هذا الاعتداء يأتي كلما تلقت المليشيا خسائر في ميادين القتال؛ إذ تلجأ كعادتها إلى توجيه إرهابها نحو المدنيين والمدن والمنشآت الحيوية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويثبت أن إرهاب المليشيا يستهدف جميع اليمنيين، أينما كانوا على امتداد الجغرافيا اليمنية، ويكشف زيف ادعاءاتها وشعاراتها المضللة.



وشدد الناطق الرسمي على أن القوات المسلحة ماضية في أداء واجباتها وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة، ومواصلة عملية «فجر اليمن»، واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة للتعامل بحزم مع مصادر التهديد وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك. وأكد أن هذه الاعتداءات لن تثني القوات المسلحة عن مهامها الوطنية في حماية الشعب وتأمين ممرات التجارة العالمية.

وكانت المليشيا الإرهابية استهدفت عدن، مساء أمس الجمعة ، بعدد من الصواريخ الباليستية .