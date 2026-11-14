تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين الـ(56) بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1448هـ.
ولمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر-توظيف): https://jobs.sa.
«كلية الملك فهد الأمنية» تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين الـ56
14 نوفمبر 2026 - 18:30 | آخر تحديث 14 نوفمبر 2026 - 18:30
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«عكاظ» (الرياض)
تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين الـ(56) بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1448هـ.