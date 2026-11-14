أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، اليوم (السبت)، تنفيذ 723 غارة وعملية استهداف ضد مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية وتجمعاتها وتحصيناتها في مختلف جبهات القتال، خلال الساعات الماضية، مؤكداً تحييد 321 من قيادات المليشيا وعناصرها بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب 117 عربة وآلية ومعدة عسكرية.



وأوضح النزيلي أن العمليات نُفذت ضمن عملية «فجر اليمن»، وشملت 37 غارة بالطيران الحربي، و56 عملية استهداف بالطيران المسيّر، و89 ضربة بالراجمات، إضافة إلى 541 عملية بمدفعية الميدان، مستهدفة مواقع المليشيا ومرابض نيرانها وآلياتها ووسائلها القتالية.



وقال النزيلي إن القوات المسلحة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تواصل خوض المواجهات مع عناصر المليشيا في جبهات محافظة تعز، واستهداف قدراتها العسكرية، مع الحرص على تجنيب المدنيين والأعيان المدنية أضرار العمليات، وقصر الاستهداف على الأهداف العسكرية المشروعة.



وأضاف أن وحدات الجيش تواصل التصدي لهجمات الحوثيين وتحركاتهم في جبهات مأرب والجوف، واستهداف مواقعهم وتجمعاتهم ووسائلهم القتالية، فيما تتواصل العمليات في بقية الجبهات للتعامل مع مصادر التهديد.



وأشار إلى أن قوات المنطقة العسكرية الرابعة، ودرع الوطن، وألوية العمالقة، والمقاومة الوطنية، تواصل مهامها في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، لمواجهة تحركات المليشيا، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السكان والحد من آثار المواجهات على المناطق المدنية.



وأكد النزيلي أن القوات المسلحة ماضية في تنفيذ أهداف عملية «فجر اليمن»، دفاعاً عن الشعب اليمني ومقدراته، ومواجهة تهديدات المليشيا لأمن البلاد والملاحة الدولية في مضيق باب المندب وممرات التجارة العالمية، مشدداً على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك والاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.