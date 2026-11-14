أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أسماء الفائزين في النسخة الرابعة من مسابقة «حَرْف» للطلاب الناطقين بغير العربية، وكرّم 12 فائزاً وفائزةً في مجالات المسابقة الأربعة.

وشارك في المسابقة أكثر من 1400 متسابق ومتسابقة من 65 جنسية، يمثلون 29 مؤسسة تعليمية سعودية، وتأهّل منهم 70 إلى التصفيات النهائية.

وفي مجال «القدرة المعجمية»، فاز محمد مصطفى جالو من غينيا بالمركز الأول، وعمار تابش من الهند بالمركز الثاني، وعبدالرحمن أبو بكر أحمد من إثيوبيا بالمركز الثالث.

وفي مجال «اللغة والتقنية»، فاز مساعد مانتاويلغوماندير من الفلبين بالمركز الأول، وإيكور كيرسانوف من روسيا بالمركز الثاني، وعبدالله محمد يوسف من الهند بالمركز الثالث.

وفي مجال «الورقة البحثية»، فاز عبدالرحمن مانتاويل غوماندر من الفلبين بالمركز الأول، وبمبانج فراسيتيو سيهونو من إندونيسيا بالمركز الثاني، ومحمد هشام غفران من إندونيسيا بالمركز الثالث.

وفي مجال «اللغة والتواصل الثقافي»، فاز إيمان الدين بن خدام شاه من ماليزيا بالمركز الأول، وأبو بكر كبير أبا من نيجيريا بالمركز الثاني، ومحمد حماد أور رحيم من الهند بالمركز الثالث.

وأكد الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن المسابقة تأتي ضمن جهود المجمع لدعم تعليم العربية للناطقين بغيرها، وإتاحة الفرصة للمتعلمين لتوظيف مهاراتهم اللغوية والمعرفية والإبداعية، مشيراً إلى ما شهدته النسخة الرابعة من إقبال وتفاعل من متعلّمي العربية من جنسيات متعددة.

وتهدف المسابقة إلى إبراز جمال اللغة العربية وثرائها، وتعزيز مهارات متعلّميها وتشجيعهم على استخدامها في مجالات المعرفة والتواصل والثقافة، وتوثيق صلتهم بالمؤسسات التعليمية، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.