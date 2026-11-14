كشف تحليل علمي أجراه باحثون من جامعة ييل الأمريكية أن ممارسة الرياضة واتباع أنظمة غذائية صحية وبعض العلاجات الدوائية ترتبط بتغيرات إيجابية في مؤشرات الشيخوخة البيولوجية، بينما لم تُظهر مكملات غذائية شائعة نتائج مماثلة بالدرجة نفسها، في خطوة تساعد العلماء على تقييم الوسائل التي قد تسهم في تحسين الصحة مع التقدم في العمر.

ووفقاً للبحث المنشور في مجلة «Nature Medicine»، حلل الفريق نتائج 51 دراسة بشرية تناولت تدخلات صحية وعلاجية مختلفة، بهدف تحديد الوسائل التي تؤثر في مؤشرات العمر البيولوجي، ومدى قدرة الاختبارات الحالية على رصد تلك التغيرات بدقة.



تحليل 111 مؤشراً للشيخوخة

وشمل التحليل 111 مؤشراً حيوياً يعتمد على التغيرات الكيميائية المرتبطة بالحمض النووي، بينها 16 نموذجاً يُعرف باسم «الساعات اللاجينية»، وهي أدوات تُستخدم لتقدير العمر البيولوجي للجسم.

وفحص الباحثون تأثير مجموعة واسعة من التدخلات، شملت النشاط البدني، والأنظمة الغذائية المختلفة، والصيام المتقطع، وتقليل السعرات الحرارية، وبعض الأدوية الموصوفة طبياً والمكملات الغذائية.

وكشفت النتائج أن المؤشرات الحيوية تختلف في قدرتها على رصد التغيرات الناتجة عن هذه التدخلات، وأن بعض النماذج الحديثة أظهرت استجابة أوضح من غيرها.



الرياضة والغذاء والأدوية

وأظهرت المقارنات نتائج مشجعة للتدخلات التي تجمع بين النشاط البدني والأنظمة الغذائية الصحية، مثل حمية البحر المتوسط والأنظمة منخفضة الدهون أو الكربوهيدرات.

كما رصد الباحثون تغيرات في مؤشرات الشيخوخة مرتبطة ببعض الأدوية المستخدمة لعلاج اضطرابات التمثيل الغذائي والوزن، ومنها الميتفورمين والسيماجلوتايد، إلى جانب علاجات تستهدف الالتهابات.

وفي المقابل، لم تُظهر بعض المكملات الغذائية المتاحة دون وصفة طبية تأثيرات واضحة أو متسقة على مؤشرات العمر البيولوجي ضمن الدراسات المشمولة.



هل يمكن إبطاء الشيخوخة فعلاً؟

وأوضح الباحثون أن انخفاض العمر البيولوجي المقاس بهذه الاختبارات لا يعني بالضرورة أن الشخص سيعيش سنوات أطول، أو أنه أصبح أقل عرضة للأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.

وأكدوا أن النتائج تساعد على تطوير أدوات أكثر دقة لتقييم التدخلات الصحية، لكنها لا تثبت حتى الآن قدرة دواء أو مكمل معين على إطالة عمر الإنسان.

كما شددوا على الحاجة إلى دراسات أطول لتحديد ما إذا كانت التغيرات في مؤشرات الشيخوخة تنعكس فعلياً على انخفاض معدلات الأمراض وتحسن الصحة على المدى البعيد.