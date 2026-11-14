كشفت دراسة أمريكية أن الالتزام بمواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ وتناول الوجبات والأنشطة اليومية يرتبط بانخفاض مستويات الألم الجسدي وأعراض الاكتئاب لدى كبار السن، حتى بين الأشخاص الذين يعانون اضطرابات النوم، في نتائج تسلط الضوء على دور الروتين اليومي في دعم الصحة الجسدية والنفسية.

ووفقاً لدراسة أجراها باحثون من جامعة ميزوري الأمريكية، ونُشرت في مجلة «Journal of Behavioral Medicine»، فإن انتظام الأنشطة اليومية قد يساعد على ضبط الساعة البيولوجية للجسم، بما ينعكس على المزاج والصحة العامة.



67 مشاركاً بينهم 37 يعانون الأرق

وحلل الباحثون استجابات 67 شخصاً من كبار السن، بينهم 37 يعانون أعراض الأرق، بهدف دراسة العلاقة بين انتظام الروتين اليومي وجودة النوم ومستويات الألم وأعراض الاكتئاب.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين يعانون الأرق سجلوا عموماً مستويات أعلى من الألم وأعراض الاكتئاب، مقارنة بمن لا يعانون اضطرابات النوم.

لكن الباحثين لاحظوا أن الأشخاص الذين حافظوا على مواعيد منتظمة لأنشطتهم اليومية أبلغوا عن مستويات أقل من الألم والأعراض الاكتئابية، بغض النظر عن جودة نومهم.



دور الساعة البيولوجية

وأوضحت الباحثة إيونجين تريسي أن الاستيقاظ وتناول الطعام والعمل والتواصل الاجتماعي والنوم في أوقات متقاربة يومياً يوفر إشارات تساعد الجسم على تنظيم ساعته البيولوجية الداخلية.

وأشارت إلى أن التغييرات المتكررة في المواعيد، خصوصاً بين أيام العمل والعطلات، قد تؤدي إلى اضطراب الإيقاع اليومي للجسم، وهو ما يُعرف أحياناً باسم «اضطراب التوقيت الاجتماعي».



نتائج تحتاج إلى دراسات أوسع

ويرى الباحثون أن تنظيم الأنشطة اليومية قد يمثل وسيلة بسيطة لدعم صحة كبار السن، خصوصاً الذين يواجهون صعوبات في النوم.

ومع ذلك، فإن الدراسة اعتمدت على عدد محدود من المشاركين ورصدت ارتباطاً بين انتظام الروتين والمؤشرات الصحية، ولا تثبت أن تغيير مواعيد النوم أو الوجبات يؤدي مباشرة إلى علاج الألم أو الاكتئاب.