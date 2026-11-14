صعّدت مليشيا الحوثي الإرهابية من محاولاتها لتهريب الأسلحة والمسيرات، وأعلنت قوات الطوارئ اليمنية اليوم (السبت)، ضبط شحنة من قطع الغيار والمكونات الخاصة بالطائرات المسيّرة.



وقالت القوات إن هذه المسيرات كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي، خلال عملية أمنية نفذتها وحدات الفرقة الأولى.



وأوضح المركز الإعلامي للفرقة أن أفراد النقاط الأمنية كشفوا الشحنة التي أخفيت داخل حقائب ملابس نسائية في محاولة للتمويه وتجاوز التفتيش، مؤكداً التحفظ على المضبوطات والقبض على المتورطين تمهيداً لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.



من جهة أخرى، أقدمت المليشيا الحوثية على احتجاز أسطوانات الغاز القادمة من مأرب والمخصصة لمدينة تعز في منطقة التربة، وتفريغها في منطقة الخيامي.



وذكرت وسائل إعلام يمنية أن المليشيا الحوثية تواصل محاصرة تعز وتقف وراء تفاقم معاناة المدنيين، كما اختطفت عدداً من المدنيين ونقلت العشرات منهم على متن شاحنات إلى جهات مجهولة، وذلك في إطار تشديد الإجراءات على المدينة المحاصرة وحرمان المسافرين من الوصول إليها.