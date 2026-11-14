كشفت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغ مستشاريه أنه لن يقصف إيران وقد يوقف الهجمات إذا لم تقم باستفزازات. وأفصح المسؤولون أن إسرائيل تواصل الضغط على إدارة ترمب لتنفيذ ضربة ضد إيران. فيما أكدت مصادر أن الجيش الأمريكي مستعد للتصعيد ضد إيران إن لزم الأمر.

وكان ترمب أكد، مساء الخميس، أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد إيران لمنعها من تهديد الحلفاء والسفن الأميكية. وشدد على أنه إذا رأى الأمور تسير في اتجاه معاكس فيما يخص تهديدات إيران أو الاتفاق فسيفعل كل ما يلزم وربما الآن.

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن لا حاجة لشنّ المزيد من العمليات العسكرية ضدّ إيران، لأنّ المعاناة الاقتصادية التي تُلحقها الولايات المتحدة أنهكتها بشدة بالغة. وقال خلال كلمة أمام جمعية الفيدراليين، اليوم (السبت)، إن النصر يتمثّل في ضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً قطّ، وأقرّ بالمعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الأمريكيون جرّاء الحرب، والتي رفعت أسعار الوقود، وأثّرت في جميع قطاعات الاقتصاد العالمي تقريباً.

من جانبها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن وجود تقديرات بأن الحرب مع إيران لن تندلع في الأسابيع القريبة. وأفادت بأن رئيس الأركان الإسرائيلي يؤيد عملية عسكرية لكن في التوقيت والطريقة المناسبين. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها: إن رئيس الموساد الإسرائيلي سيعرض معلومات استخباراتية حديثة على الإدارة الأمريكية بشأن تعميق إيران لمشروعها النووي وتطويرها للصواريخ طويلة المدى على خلفية زيارته إلى واشنطن. وألمحت إلى أن رئيس الموساد سيدفع باتجاه تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران حيث يؤيد الجيش الإسرائيلي الهجوم بالتعاون مع الولايات المتحدة ولكن ليس في ظل حكومة انتقالية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد، مساء (الخميس)، أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد إيران لمنعها من تهديد الحلفاء والسفن الأمريكية. وأعلن أنه إذا رأى الأمور تسير في اتجاه معاكس فيما يخص تهديدات إيران أو الاتفاق فسيفعل كل ما يلزم وربما الآن. واعتبر أن بقاء النظام الإيراني في السلطة عند مغادرته منصبه سيعني هزيمة له، محذراً من أن إيران لن يستمر وجودها طويلاً إذا اغتالت مسؤولاً أمريكياً رفيع المستوى.