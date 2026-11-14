أعلن الجيش الباكستاني مقتل اثنين من جنوده و16 مسلحاً وصفهم بأنهم «مدعومون من الهند»، خلال سلسلة من العمليات القائمة على معلومات استخباراتية في إقليم خيبر بختونخوا.



وأفاد الجيش، في بيان اليوم السبت، بوقوع تبادل عنيف لإطلاق النار خلال الـ12 ساعة الماضية بين قواته ومسلحين «مدعومين من الهند»، أسفر عن مقتل 12 منهم، بينهم مواطنان أفغانيان.



وأكد الجيش القضاء على مسلحين اثنين في كل من منطقتي مير علي وداتا خيل، مشيراً إلى أن ذلك وجه ضربة قوية لشبكة المسلحين الناشطة في المنطقة.



وقال الجيش إنه صادر الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة المسلحين القتلى، مؤكداً تورطهم في أنشطة إرهابية عدة، من بينها قتل المدنيين.



وشهدت باكستان تصاعداً في الأنشطة الإرهابية، خصوصاً في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، منذ عام 2021، الذي وصلت فيه حركة طالبان الأفغانية إلى السلطة في كابول.



وتتهم باكستان حركة طالبان الأفغانية بدعم المسلحين المناهضين لحكومة إسلام آباد، فيما تنفي الحركة هذه الاتهامات.



ووفقاً لتقرير صادر عن «مركز البحوث والدراسات الأمنية»، ظل الإقليمان بؤرتين رئيسيتين للعنف في البلاد خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث برز إقليم خيبر بختونخوا باعتباره المنطقة الأكثر تضرراً.



وأشار التقرير إلى أن خيبر بختونخوا وبلوشستان شهدتا معاً نحو 96% من إجمالي الوفيات الناجمة عن أعمال العنف خلال تلك الفترة. ومن بين إجمالي الوفيات، سُجل أكثر من 61% (475 حالة) في خيبر بختونخوا، فيما بلغت حصة بلوشستان 34% (265 حالة).