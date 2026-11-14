كشف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في مقتطفات من مذكراته الجديدة «Promise Me, America» (عديني يا أمريكا)، عن خلافات حادة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حرب غزة، متهما إياه بتكرار تقديم وعود للحد من سقوط الضحايا المدنيين دون نية حقيقية للوفاء بها.

ونشرت شبكة «CNN»، الجمعة، مقتطفات من الكتاب المقرر صدوره رسميا في 17 نوفمبر الجاري، تحدث فيها بايدن عن محادثاته الخاصة المتكررة مع نتنياهو، ومحاولاته إقناعه باتخاذ إجراءات تحد من معاناة المدنيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الوعود الإسرائيلية كانت تتبعها عمليات عسكرية جديدة تسفر عن سقوط مزيد من الضحايا.

وكتب بايدن في مذكراته: «بيبي لم تكن لديه أي مشكلة في تقديم وعود لم يكن لديه القدرة أو النية للوفاء بها»، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا يقدمون تفسيرات وأعذارا في كل مرة تواجههم فيها الإدارة الأمريكية، لكن النتيجة ظلت واحدة.

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق أنه طالب إسرائيل منذ بداية الحرب باتخاذ احتياطات لتقليل معاناة المدنيين، وأنه أثار هذه المخاوف في محادثات خاصة عديدة مع نتنياهو، الذي أقر، بحسب رواية بايدن، بأن ارتفاع أعداد الضحايا يضر بصورة إسرائيل الدولية ويقوض الدعم الأمريكي للحرب.

وأضاف أن نمطا متكررا استقر خلال تلك المحادثات، إذ كان نتنياهو يتعهد ببذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين، ثم يعقب ذلك تحرك عسكري إسرائيلي جديد يسفر عن مقتل مزيد منهم.

ولم تقتصر انتقادات بايدن على طريقة إدارة الحرب، بل امتدت إلى حسابات نتنياهو السياسية، إذ أعرب عن إحباطه مما وصفه بفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي في التفكير كرجل دولة وحماية المصالح الإسرائيلية طويلة الأمد، مع التركيز بدلا من ذلك على احتياجاته السياسية الآنية والبقاء في السلطة.

وقارن بايدن بعض سلوكيات نتنياهو السياسية بنهج الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يميل إلى التعامل مع المؤسسات الديمقراطية بما يخدم احتياجاته الشخصية، فضلا عن عدم التزامه بالشفافية في التعامل مع الحقائق.

وأشار بايدن إلى أنه يعرف نتنياهو منذ عقود، تعود إلى فترة وجوده في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلا أن نظرته إلى العلاقة بينهما تغيرت بعد عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية في أواخر عام 2022.

وكتب أنه شعر منذ ذلك الوقت بأن حماية إسرائيل باتت تعني حمايتها من أعدائها ومن نفسها في الوقت ذاته، في إشارة إلى مخاوفه من تداعيات سياسات الحكومة الإسرائيلية على مستقبل الدولة وعلاقاتها الدولية.

وفي المقابل، دافع بايدن عن قراره مواصلة دعم إسرائيل خلال الحرب، رافضا فكرة أن نتنياهو نجح في التلاعب به أو استغلال علاقتهما الشخصية، ومؤكدا أنه كان يتصرف انطلاقا من اعتبارات المصالح الأمريكية والتحالف الاستراتيجي مع إسرائيل.

لكنه أقر في الوقت نفسه بحجم الإخفاق في الحد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وكتب أن أعدادا كبيرة من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء قتلوا، وأن كثيرا من الألم وقع على أشخاص لا علاقة لهم بحركة حماس، فيما لم تصل كميات كافية من الغذاء والمياه والأدوية والوقود إلى القطاع لفترات طويلة.

ووصف بايدن ما حدث بأنه مأساة لا يزال يحمل عبئها، محذرا من أن الأجيال المقبلة من القادة الأمريكيين ربما لا تتبنى المستوى نفسه من الالتزام التقليدي بأمن إسرائيل، في ظل تزايد الانتقادات داخل الولايات المتحدة للسياسات الإسرائيلية والحرب في غزة.

وتكتسب هذه الاعترافات أهمية خاصة بالنظر إلى أن إدارة بايدن كانت من أبرز الداعمين لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، عندما شنت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل، أعقبه إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة.

وخلال الحرب، قدمت واشنطن دعما عسكريا واستخباراتيا وسياسيا واسعا لإسرائيل، في الوقت الذي مارست فيه الإدارة الأمريكية ضغوطا متكررة على الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتجنب استهداف المدنيين، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.

لكن العلاقة بين بايدن ونتنياهو شهدت توترات متزايدة بسبب إدارة العمليات العسكرية في غزة، ولا سيما مع ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية، فضلا عن الخلافات بشأن مستقبل القطاع وترتيبات الحكم بعد الحرب.