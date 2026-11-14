ضبطت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1128 حالة للممنوعات، وذلك ضمن جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» لتعزيز الرقابة الجمركية وحماية المجتمع من تهريب المواد المحظورة بمختلف أنواعها.



وشملت المضبوطات 30 صنفاً من المواد المخدرة، من بينها الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون، إضافة إلى 270 صنفاً من المواد المحظورة، و845 صنفاً من التبغ ومشتقاته، و11 صنفاً من المبالغ المالية.



وأكدت «زاتكا» استمرار جهودها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يعزز أمن المجتمع ويحمي الاقتصاد الوطني.



ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن جرائم التهريب ومخالفات نظام الجمارك الموحد عبر الأرقام المخصصة، مؤكدة استقبال البلاغات بسرية تامة، ومنح مكافأة مالية للمبلّغ في حال صحة المعلومات.