كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المفاوضين الأمريكيين سألوا عن إمكانية انسحاب أوكرانيا من منطقة دونباس الشرقية مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مؤكداً أن كييف لا تنوي التنازل عن أراضيها.



وقال زيلينسكي للصحفيين، اليوم (السبت)، عقب أحدث جولة من المحادثات مع روسيا في أبوظبي، إن الوفد الأمريكي تساءل عمّا إذا كانت أوكرانيا ستنسحب من دونباس في حال انضمامها إلى الحلف الأطلسي، مضيفاً أنها المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا السؤال.



وأضاف أن ذلك دفعه إلى الاعتقاد بأن ملف عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي عاد إلى جدول الأعمال من جديد، مشيراً إلى أنه سمع أيضاً تلميحات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصف المحادثة بأنها صعبة للغاية. وجدد الرئيس الأوكراني موقفه الرافض للتنازل عن الأراضي، لكنه قال إن أوكرانيا إذا حصلت على حزمة أمنية شاملة، تشمل ضمانات أمنية وجيشاً وطنياً قوياً يحظى بتمويل جيد وأموالاً لإعادة الإعمار، فإنه سيطرح المسألة في استفتاء، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».



وتأتي هذه التصريحات وسط تعثر المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير 2022، مع تمسك موسكو بالسيطرة على دونباس، ورفض كييف الانسحاب من أراضٍ تعتبرها جزءاً من سيادتها الوطنية. وتتمسك موسكو بالسيطرة على كامل دونباس، بما في ذلك المناطق التي لا تزال تحت سيطرة كييف، فيما تقترح واشنطن ترتيبات أمنية بديلة عن عضوية الناتو. وانتهت محادثات أبوظبي الأخيرة دون اختراق جوهري في ملف الأراضي.