شن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هجوماً حاداً على ما وصفه بـ«النظام القائم على القواعد» الذي تفرضه المحاكم الدولية والقضاة الناشطون، مدافعاً بقوة عن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب الخارجية والداخلية، في خطاب يعكس ملامح توجهاته السياسية، وسط تصاعد التكهنات بشأن ترشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2028.

وقال روبيو، خلال كلمة ألقاها مساء الجمعة أمام جمعية «الفيدراليين» المحافظة، إن الأمريكيين ليسوا شعباً سلبياً أو منغلقاً على ذاته، محذراً من أن الخضوع لما وصفه بالرؤية العقيمة للقضاة المتشددين أو البيروقراطيين العالميين عديمي الروح، يمثل خيانة لهوية الولايات المتحدة وقيمها.

ويُعد الخطاب أول ظهور سياسي بارز لروبيو منذ انتخابات التجديد النصفي، التي تكبد فيها الحزب الجمهوري خسائر كبيرة، لتبدأ داخل الحزب مبكراً النقاشات بشأن الشخصية القادرة على قيادة المرحلة القادمة وخوض السباق الرئاسي في 2028.

روبيو يدافع عن سياسات ترمب دون الابتعاد عنه

وجاءت تصريحات وزير الخارجية في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الأوساط الجمهورية لدعمه مرشحاً محتملاً للرئاسة، إذ يرى بعض الجمهوريين أنه يمتلك القدرة على رسم مسار جديد للحزب بعد مرحلة ترمب.

لكن روبيو لم يقدم خلال خطابه أي مؤشرات على رغبته في الابتعاد عن الرئيس الأمريكي، بل دافع بقوة عن سياسات إدارته، مستخدماً لغة حادة أمام جمهور من المحامين المحافظين، الذين قاطعوا كلمته بالتصفيق أكثر من مرة.

ودافع روبيو عن العمليات العسكرية التي استهدفت قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، وكذلك عملية القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، إلى جانب الحملة المشددة التي تنفذها الإدارة ضد المهاجرين.

كما دافع عن الحرب على إيران، معتبراً أن التوسع العسكري الإيراني «كان لا بد من التعامل معه»، ومتهماً النظام الإيراني بالوقوف وراء «كل مشكلة كبرى» في الشرق الأوسط.

وحدد روبيو هدف الانتصار في المواجهة مع طهران بأنه ضمان عدم امتلاكها سلاحاً نووياً أبداً، قائلاً إن إيران «يجب ألا تتمكن مطلقاً من الحصول على سلاح نووي».

هجوم على المحاكم الدولية والقانون الدولي

واحتل انتقاد القانون الدولي والمحاكم والمؤسسات القضائية العالمية مساحة كبيرة من خطاب روبيو، إذ قال إن مفهوم «القانون الدولي» بات يُستخدم ضد كل قرار أو تحرك رئيسي تتخذه إدارة ترمب في السياسة الخارجية.

وأضاف أن الأمر، من وجهة نظره، لا يتعلق بمعايير عليا للعدالة، وإنما بنفوذ أشخاص يسيطرون على المؤسسات الرسمية للحوكمة العالمية، ويستخدمون القانون الدولي أداة لتحقيق مصالحهم تحت غطاء المبادئ العالمية.

وفي هذا السياق، دافع عن العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب على المحكمة الجنائية الدولية، واصفاً إياها بأنها «محكمة عالمية غير منتخبة» تدعي تجاوز قوانين الدول ذات السيادة ودساتيرها.

واستشهد روبيو بالقائد العسكري الروماني بومبي، مستحضراً مقولة منسوبة إليه وجهها لمن حاولوا الاحتجاج بمواثيق مدنهم في مواجهة قواته: «توقفوا عن الاستشهاد بالقوانين أمام رجال يحملون السيوف».

ويعكس هذا الموقف رفضاً واضحاً لما تعتبره إدارة ترمب قيوداً قانونية دولية على تحركاتها، في وقت تواجه فيه سياساتها الخارجية انتقادات من جهات قانونية وحقوقية دولية.

روبيو يهاجم المحاكم المدافعة عن حقوق المهاجرين

ولم يقتصر هجوم وزير الخارجية الأمريكي على المؤسسات الدولية، بل امتد إلى المحاكم الأمريكية التي عرقلت بعض سياسات إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة.

وانتقد روبيو ما وصفه بـ«المحاكم الناشطة»، معتبراً أنها تعرقل جهود الإدارة في ضبط الهجرة، وقد تؤدي إلى تحويل المدن الأمريكية إلى مخيمات للاجئين من مختلف أنحاء العالم.

ومع ذلك، تجنب تبني المواقف الأكثر تشدداً التي يتبناها بعض أنصار حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» (MAGA)، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستظل دولة ترحب بالقادمين من الخارج، شريطة وجود قواعد وضوابط وقيود تحدد أعداد المهاجرين وتوقيت دخولهم والفئات المسموح لها بذلك.

تحولات في توجهات وزير الخارجية الأمريكي

ويأتي الخطاب تتويجاً لعامين قضاهما روبيو داخل إدارة ترمب وزيراً للخارجية، بالتزامن مع توليه مهام مستشار الأمن القومي، إلى جانب مسؤوليات أخرى مرتبطة بإدارة الأرشيف الوطني.

وخلال هذه الفترة، اقترب روبيو بصورة متزايدة من الرؤية السياسية لحركة «MAGA»، بعدما كان في السابق من المدافعين عن البرامج التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارج.

لكن إدارة ترمب قلصت البرامج التي تتولى تنفيذ هذه المهام، كما دافع روبيو عن قرار استبدال أعلام الدول الموجودة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بأعلام الولايات المتحدة.

وقال في خطابه: «نحن لسنا الأمم المتحدة، إنها وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية»، في إشارة إلى أولوية المصالح الوطنية الأمريكية على الالتزامات والتوجهات متعددة الأطراف.

اعتراف بتراجع الأوضاع الاقتصادية قبل انتخابات 2028

وفي إشارة إلى الأوضاع الاقتصادية ومخاوف ارتفاع تكاليف المعيشة، التي ساهمت في خسائر الجمهوريين خلال انتخابات التجديد النصفي، أقر روبيو بأن الأمريكيين يواجهون صعوبات اقتصادية.

وقال إن على الحزب الاعتراف بأن الناس يعانون، مشيراً إلى أن الأرقام تظهر أن الشباب الأمريكيين أصبحوا اليوم في وضع اقتصادي أصعب مقارنة بأقرانهم قبل 20 أو 30 أو 40 عاماً.

روبيو يلوح بمواجهة تحقيقات الديمقراطيين

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي أيضاً إلى خطط الديمقراطيين لإجراء تحقيقات واستدعاء مسؤولين في إدارة ترمب وحلفاء للرئيس، بعدما تمكن الحزب من استعادة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ وفق نتائج انتخابات التجديد النصفي.

وقال روبيو ساخراً أمام الحضور: «في ليلة الانتخابات، قال أحد أعضاء الكونغرس إن علينا جميعاً الاستعانة بمحامين، وها نحن هنا»، في إشارة إلى النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي يُتوقع أن يتولى رئاسة لجنة الرقابة بمجلس النواب.