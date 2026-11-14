استعرض وزير البلديات والإسكان ماجد عبدالله الحقيل، فرص الاستثمار في الصكوك والتمويل العقاري، خلال مشاركته في مؤتمر «جيني مي» العالمي للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسّر 2026، وبحث مع مستثمرين ومؤسسات تمويلية من مختلف دول العالم آفاق تعزيز الشراكات الدولية واستقطاب رؤوس الأموال إلى سوق الإسكان.



وعقد الحقيل اجتماعاً مع وزير الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكي سكوت تيرنر، بحثا خلاله فرص توسيع التعاون بين المملكة والولايات المتحدة في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري والتمويل العقاري.



وتناول الاجتماع الاستفادة من التجارب التنظيمية والتشغيلية في تطوير المعروض السكني، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتطوير أدوات التمويل العقاري، وتعزيز التكامل بين الجهات الإسكانية والمؤسسات التمويلية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتوسيع خيارات التملك أمام الأسر.



كما ناقش الجانبان تأسيس مسار مؤسسي للتعاون الفني وتبادل الخبرات والزيارات، بما يدعم نقل المعرفة وتطوير الحلول الإسكانية والتمويلية، ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين المؤسسات السعودية والأمريكية.